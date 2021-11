Suma e colosală! Câți lei a câștigat un bărbat din Botoșani, ieri, după ce a jucat un bilet de 2 lei la Noroc Plus de la Loto 6/49

Un bărbat din Botoșani a avut parte de cea mai norocoasă zi din viața lui. Acesta a jucat la loto un bilet în valoare de 2 lei, la Noroc Plus, de la Loto 6/49, și a pus mâna pe premiul cel mare. Ce sumă a câștigat bărbatul?

Un bărbat din Botoșani a avut pare de o zi norocoasă, așa cum nu se aștepta. Acesta a câștigat premiul cel mare la categoria Noroc Plus. Bărbatul a jucat un bilet la Loto 6/49 și pentru încă doi lei în plus s-a gândit să își încerce norocul și la categoria Noroc Plus.

Decizia a fost una înțeleaptă, asta pentru că bărbatul din Botoșani pare că a nimerit biletul câștigător. Acesta a încasat premiul cel mare în valoare de 232.444,52 de lei.

Rezultate Loto 6/49, duminică, 14 noiembrie 2021

Loteria Română a anunțat principalele premii câștigate la extragerea loto din 14 noiembrie 2021.

Astfel, la tragerea Joker s-au câștigat trei premii la categoria a III-a în valoare de 56.453,29 de lei. Cele trei bilete norocoase au fost jucate în agenții din Iași, Pitești și Anina, județul Caraș-Severin.

La tragerea Noroc Plus s-a câștigat premiul la categoria I în valoare de 232.444,52 de lei. Biletul norocos a fost jucat la Botoșani.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 161.683,02 de lei. Biletul norocos a fost jucat într-o agenție din Cluj-Napoca.

