Suma e uriașă! Câți euro cer Dan Bittman și colegii de la Holograf ca să cânte la o nuntă în 2022

Artiştii din România încasează pentru un eveniment sume cuprinse între 3.000 și 10.000 de euro, în funcţie de durata show-ului, dar și de notorietate. În fruntea topului celor mai bine plătiți cântăreţi se află, de departe trupa Holograf. Iată ce onorariu cer în 2022 pentru o nuntă.

Trupa Holograf a reuşit de-a lungul timpului să se menţină în topul preferinţelor oamenilor. Astfel, aceştia au un onorariu frumuşel pentru fiecare eveniment la care participă, dar şi alte cerinţe speciale.

”Trupa Holograf câștigă la un concert 10.000 de euro, cu TVA, dar artiștii au și cerințe, pentru spectacolele susținute în țară, de 1,7 lei/ km, mic-dejun pentru 8 persoane, cazare și diurnă de 300 de euro. În pandemie, Dan Bitman a cântat și singur, fără trupă, pe un onorariu mai mic, de 2.000-3.000 de euro”, a declarat un organizator de spectacole, potrivit impact.ro.

Pandemia a afectat grav trupa

De-a lungul timpului, Dan Bittman a stârnit un val de controverse cu declarațiile făcute în ceea ce privește pandemia de coronavirus.

Nu de puține ori, artistul s-a arătat destul de nemulțumit de felul în care a evoluat criza epidemiologică și modalitatea autorităților de a gestiona situația. În opinia lui Dan Bittman, oamenii nu vor să mai cheme trupa Holograf la evenimente și din cauza atitudinii controversate a artistului. Colac pespe pupăză, nici măcar la radio nu se mai difuzează piesele trupei.

”Din păcate, cu Holograf nu am cântări. Cred că oamenilor le e frică de mine, că sunt conspiraționistul, dușmanul numărul unu al României. Multe radiouri ne-au cam scos de când am păreri și a ajuns politica și în muzică. De exemplu, cred că Europa FM nu ne mai difuzează, nu știu dacă mai avem vreun cântec în playlist-ul lor. Și nu vreau să polemizez dar îmi place adevărul și am gura spurcată și de aia și spun.

Mai ales că Europa FM, cu ghilimele de rigoare, ne e datoare cu începuturile. Dar e politica postului și eu respect politica oricărui post.. Pe mine mă amuză chestia asta, deși e trist, dar mă amuză cum a ajuns să se schimbe lumea într-un timp foarte scurt. foarte scurt. Și cum, din păcate, politica influențează și muzica”, a mărturisit Dan Bittman pentru impact.ro.

Sursă foto: Instagram