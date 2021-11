Suma incredibilă pe care Bianca Drăgușanu o ”sparge” pe haine: ”Investesc mult pentru că mă iubesc mult”

Când spui Bianca Drăgușanu te gândești la un singur cuvânt: opulență! Vedeta a intrat în gura haterilor și a fost acuzată că poartă haine fake. Ceea ce nu au înțeles unii este faptul că Bianca Drăgușanu are un ”nume” și nu-și permite să apară oricum. Făcând un scurt calcul matematic, cu banii cheltuiți pe genți și pantofi, Bianca Drăgușanu și-ar putea cumpăra un apartamnet. Iată sumele colosale pe care ”le sparge” vedeta pe haine.

Bianca Drăgușanu: ”Am cheltuit peste 40.000 de euro în ultima lună doar pe haine”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Bianca a vorbit despre toate acuzațiile care i se aduc, dar a și pus la dispoziție capturi ale facturilor, pentru ca totul să fie clar ca „lumina zilei”:

„S-a făcut pe TikTok un cont fals în care se spune că eu port haine fake. Argumentele care sunt: culoarea e altfel, nasturele stă altfel. Când faci o poză, în primul rând bagi filtre! Eu bag filtre pentru că mie așa-mi place. În al doilea rând, lumina, în al treilea rând, nu toate hainele arată în realitate fix ca în poze. Multora le fac retur pentru că nu sunt ca în poze”, începe Bianca seria declarațiilor.

Bianca nu se oprește aici și face dezvăluiri despre sumele pe care le „sparge” pe micile plăceri: „Am cheltuit peste 40.000 de euro în ultima lună doar pe haine numai de firmă. Dacă ar fi fost adevărat că îmi cumpăr haine fake, aș fi tăcut din gură și aș fi ignorat. Oricum, fiecare crede ce vrea! Dar când eu știu ce am comandat. Am pe mail bonurile, am făcut filmulețe și le-am postat” , a mai spus celebra blondă.

Bianca Drăgușanu, acuzată că poartă haine din Turcia și China

Bianca Drăgușanu a intrat în gura internauților după ce a fost acuzată că și-a comandat o geacă din denim, de la Gucci, aceștia susținând că au observat diverse deosebiri între modelul original și cel contrafăcut. Bianca Drăgușanu este genul de femeie care nu tace, mai ales atunci când are dovezi negru pe alb:

” Zilele trecute mi-am comandat o geacă de la Gucci, măsura 36, am filmat geaca, nu știu ce … Și am trimis-o înapoi! Îmi era mică măsura 36 și am făcut retur. Și-ți bagă banii în 14 zile. A fost 2.200 de euro. Și astăzi mi-a adus iar geaca, măsura 38 și am făcut iar video și am zis că e a doua geacă, același model.”

Mai mult decât atât, blondina își justifică acțiunile spunând că-i place viața de lux și-i place să-și facă toate mofturile: „Nu beau, nu fumez, nu am vicii! Investesc mult în mine pentru că mă iubesc mult de tot! Eu când știu că investesc în ceasuri, proprietăți și diamante, nu pot să accept să zică cineva așa ceva. E plăcerea mea să investesc în mine. Îmi fac cadouri în fiecare zi!”, a conchis Bianca.

