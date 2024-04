Suma ireală pe care a câștigat-o Adrian Minune într-o seară, la o nuntă: ”Incredibil!”

Adrian Minune a devenit unul dintre cei mai doriți maneliști la evenimente, dar și unul dintre cei mai bogați lăutari din România. Manelistul a acceptat provocarea testului poligraf – realizat de Selly – și a răspuns la una dintre cele mai incomode întrebări. Care este, de fapt, cea mai mare sumă de bani încasată într-o noapte la un eveniment. E cu multe zerouri în coadă!

Alături de Karmen, fiica lui, Adrian Minune a acceptat să fie prezent la testul poligraf realizat de Selly. Artista a fost cea care și-a întrebat părintele care a fost suma cea mai mare pe care a câștigat-o -din dedicații – la un eveniment la care a cântat. Răspunsul l-a lăsat mască pe cei din producție.

Citește și: ADRIAN MINUNE A FOST INTERNAT DE URGENȚĂ LA SPITAL ÎNAINTE DE PAȘTE, IAR CANCAN.RO ARE DETALIILE. BOALA ÎNGROZITOARE CARE L-A LOVIT: “AM FĂCUT CT, E VORBA DE…”

Câți bani a câștigat Adrian Minune într-o singură noapte la un eveniment

Karmen: ”Care a fost cea mai mare sumă pe care ai câștigat-o la o nuntă? La o cântare legată?”, l-a întrebat Karmen pe tatăl lui.

Adrian Minune: ”Având în vedere că am schimbat multe generații, am schimbat și culorile banilor. Mi-e greu să spun, dar pot să spun că am luat bancnote de 10.000 de lei de la ora 22:00 până la ora 12:00 a doua zi, am cântat fără să mă opresc. Acum înseamnă cam 200.000 de euro. Era fanul meu și mi-a zis că vrea să vadă dacă pot să cânt de câți bani are. De la un singur om am primit banii ăștia. Era o masă plină de bani, se arunca cu ei, aveam om care să-i strângă”, a spus Adrian Minune.

Selly: ”200.000 de euro într-o seară? Wow. Incredibil”.

Aducând aminte de banii pe care invitații îi aruncau la cântările tatălui ei, Karmen a rememorat zilele în care își aștepta părintele să vină de la evenimente și asista la momentul în care părintele ei scotea bani din toate buzunarele – de la sacou, de la cămasă și din pantaloni. De altfel, aceasta a mai spus că au existat momente în care s-a servit și ea din bancnotele care stăteau – la discreție – aruncate prin casă.

”Când eram mică el venea acasă cu bani în toate buzunarele, la sacou, pantaloni, găseai pe noptieră, peste tot. Nu era obicei, am un respect față de el, plus că a fost și o rușine, dar s-a întâmplat (n.r. să mai iau din banii din casă)”, a mai spus fiica manelistului.

”Nu-mi doresc să cânt la 70 de ani”

În altă ordine de idei, Adrian Minune a recunoscut faptul că a pierdut momente importante din viața copiilor lui. Fiind plecat zile și nopți întregi la cântări, manelistul este conștient că și-a sacrificat viața personală pentru a face bani. Întrebat de fiica lui dacă ar avea de ales între faimă și familie, Adrian nu a stat pe gânduri și a ales familia.

”Când ești artist și ești talentat trebuie să sacrifici viața ta. Trebuie să ai grijă de muzica ta, clipurile tale, chiar dacă la început nu exista tehnologia de acum. Și acum sunt cu munca, dar nu-mi doresc să ajung la 70 de ani să cânt. Trebuie să am grijă pentru că am două nepoțele frumoase. Bineînțeles că aleg familia dacă aș avea de ales. Chiar dacă mai greșesc, familia este familie. Aș alege familia – nu Adrian Minune”, a mai spus Adrian la testul poligraf.