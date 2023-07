Suma ireală pe care o primește Cristiano Ronaldo pentru fiecare postare de pe Instagram

Cristiano Ronaldo (38 de ani) este cel mai bine plătit sportiv din lumea. O mare parte din câștigurile sale provin din rețelele de socializare, unde are sute de milioane de urmăritori. Recent, el a bifat un nou record incredibil. Citiți în continuare cât primește lusitanul pentru o singură postare pe Instagram.

În ciuda faptului că se află pe final de carieră, Cristiano Ronaldo este cel mai bine plătit sportiv din lume. În afara salariului astronomic pe care îl are la Al-Hilal, lusitanul are și alte surse de venituri uriașe. Mai exact, Ronaldo câștigă enorm prin intermediul rețelelor de socializare, unde are sute de milioane de urmăritori.

(CITEȘTE ȘI: Câți bani câștigă Georgina dacă divorțează de Cristiano Ronaldo. Primește o avere în fiecare lună, plus o vilă de lux)

Cât primește Cristiano Ronaldo pentru o postare pe Instagram. Lusitanul a bifat un nou record fabulos

De-a lungul carierei, Cristiano Ronaldo a bifat nenumărate recorduri sportive care cu greu vor putea fi depășite. Și în afara terenului, lusitanul se bucură de același succes ca și pe terenul de fotbal. În luna mai a acestui an, Ronaldo a fost desemnat drept cel mai bine plătit sportiv al planetei, câștigurile sale anuale fiind estimate la 136 de milioane de dolari, dintre care 46 de milioane din sport și 90 de milioane din afara sportului. De anul viitor, starul portughez va încasa și mai mulți bani, datorită contractului faraonic pe care îl are cu cei de la Al-Hilal. Ronaldo primește anual 200 de milioane de euro la formația saudită, contractul fiind valabil până în 2025.

O mare parte din câștigurile lui Cristiano Ronado provin din rețelele de socializare. Lusitanul este vedeta cel mai bine plătită pe Instagram, unde are peste 597 de milioane de urmăritori. El încasează nu mai puțin de 2,397 milioane de dolari pentru fiecare postare. Astfel, starul portughez i-a devansat pe Kylie Jenner cu 1,8 milioane și Lionel Messi cu 1,777 milioane de dolari. Pe locul patru în acest top se află Neymar, care primește 945.000 de dolari pentru o singură postare, înaintea lui LeBron James (657.000 de dolari) și a lui David Beckham (397.000 de dolari).

Cristiano Ronaldo a primit această sumă uriașă de bani pentru promovarea pe contul său de Instagram a site-ului sportiv LiveScore, a brandului de wellness Therabody și a companiei de criptomonede Binance.

(NU RATA: Georgina Rodriguez, mașină de colecție în ediție specială de colecție. Cât costă “bijuteria” iubitei lui Cristiano Ronaldo)