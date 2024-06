Suma ireală pe care un român a plătit-o pentru a ajunge în Grecia cu o mașină electrică: ”Pana prostului”

Un român și-a făcut publică povestea pe un grup de Facebook – destinat vacanțelor și experiențelor din Grecia. Sub protecția anonimatului, bărbatul le-a spus utilizatorilor că a plecat cu mașina electrică în Grecia – insula Paxos, drum care l-a costat 327 de lei – comparativ cu transportul de anul trecut – cu o mașină pe motorină – care a costat 1.800 de lei. Acestea se declară foarte mulțumit de alegerea făcută, mai ales că nu a pierdut mult timp la încărcare și nici nu a fost în pericol să facă ”pana prostului”.

Bărbatul a povestit că a încărcat mașina full înainte de a ieși din România – încărcare care a durat 12 minute și a costat 28 de lei. Următoare oprire a fost în Bulgaria – la Sofia – unde a ajuns cu bateria de 18 %. Acolo plinul a fost gratis și a durat 35 de minute. Următoare oprire a fost la vama Kulata – încărcare de 24 de minute care a costat 47 de lei, iar ultima oprire a fost înainte de a lua feribotul spre insula Paxos, la Ioannina – care a costat 150 de lei.

Românul a continuat și a mărturisit că s-a meritat din plin să parcurgă atâția kilometri cu o mașină electrică. Drumul spre România a fost gratuit – cu cele două încărcări gratuite făcute în Sofia și la vama Ruse – iar acasă a ajuns cu un procent de 82% al bateriei mașinii. Astfel, acest drum până în Grecia a costat doar 327 de lei – comparativ cu transportul de anul trecut cu mașină pe motorină București- Lefkada – București + plimbările pe insulă, care au costat în total 1.800 și ceva de lei.

„Am primit un aparat de măsurare și am încărcat la două zile, câte 15-25%. La finalul vacanței, pentru că suma a fost de aproximativ 20 de euro, administratorul ne-a spus că nu mai plătim nimic, că am consumat foarte puțin. Fericiți nevoie mare, am plecat cu bateria încărcată 100% la feribot. Drumul pe continent la 42 de grade, cu mașina plină, cu climă, cu 130 la ora pe autostrada până la Salonic ne-a costat 79% baterie.

Am oprit la Holiday Inn peste noapte, unde am încărcat la una din cele două încărcătoare montate de curând în parcarea din subsol. Am plătit 102 lei. Parcarea se plătește separat 10 euro la hotel, pe zi. Drumul spre România a fost gratuit- încărcare Sofia și Ruse, am ajuns acasă cu 82% baterie. Dacă a meritat vacanță cu mașina electrică? Din plin. Pericol? De prea multă relaxare. Mai merg cu mașina electrică în Grecia? De fiecare dată de-acum încolo.