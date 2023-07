Suma ireală plătită de un turist pentru o felie de lămâie, într-un restaurant din Costinești: „Se întreabă lumea de ce pleacă în alte țări în sezonul estival”

Până la jumătatea lunii august este vârf de sezon. În această perioadă, turiștii care merg în stațiunile de la malul mării vor plăti mai mult pentru servicii și cazare. De data aceasta, un turist, care s-a întors din Bulgaria și a oprit în Costinești pentru a lua masa, a rămas surprins de nota de plată primită la un restaurant. Mai cu seamă, uimirea a venit în momentul în are a văzut că sunt taxate și feliile de lămâie. Iată mai jos, în articol, suma ireală plătită de un turist pentru o felie de lămâie în localul de pe litoralul românesc.

Un bărbat a oprit într-una dintre stațiunile litoralului românesc, la întoarcerea spre casă, din Bulgaria. După ce și-a efectuat un concediu pe litoralul bulgăresc, turistul a oprit în stațiunea Costinești, unde a și servit masa. A mers la un restaurant și, atunci când a primit nota de plată, a rămas uimit. Mai cu seamă, uimirea a venit când a văzut că trebuie să plătească și feliile de lămâie din pahar.

Nota finală a fost 257 de lei. A comandat cartofi și mici. Prețul unui singur mic a fost de 8 lei. Pentru o porție mică de cartofi, prețul a fost de 16 lei. La final, însă, a constatat că nota de plată include și cele trei felii de lămâie pe care le-a avut în pahar.

Vezi și SUMA IREALĂ PE CARE A PLĂTIT-O OANA, O TURISTĂ, PENTRU 2 ȘEZLONGURI PE O PLAJĂ DIN COSTINEȘTI

Cât a plătit un turist pentru o felie de lămâie, la un restaurant din Costinești

În drum spre casă, după un sejur efectuat în Bulgaria, un turist a oprit în stațiunea Costinești. Acolo, a servit masa la un restaurant. La final, când a venit nota de plată, turistul a rămas surprins de cât trebuie să plătească pentru o felie de lămâie. Mai cu seamă, așa cum este notat și pe bonul fiscal, pentru o felie de lămâie a plătit suma de 1,5 lei.

„Se întreabă lumea de ce litoralul românesc este gol sau de ce pleacă lumea în alte țări în sezonul estival. Haideți să vă arăt ce am pățit în Costinești. Venind din Bulgaria, am zis să mă opresc un pic și pe la noi, pe litoralul românesc, să văd despre ce e vorba. Am ajuns la un restaurant și am zis să mâncăm și să bem ceva. Uitați și voi prețuri! Cartofi prăjiți, 16 lei, porția mică de la McDonald’s e destul de mare pe lângă ce am primit. Dar uitați aici ce n-am putut să înțeleg, felie lămâie, 3 x 1,5 lei. Un leu cincizeci, o jumătate de felie de lămâie! Mici, 8 lei bucata, enorm, pentru că erau niște mici mai mult decât mici. Total 257 de lei, adică e exorbitant. De aia pleacă lumea, să ceri tu un leu cincizeci pe jumătate de felie de lămâie. Rușine, România!”, a spus turistul.

Vezi și CUM SUNT PĂCĂLIȚI TURIȘTII ÎN ROMÂNIA. METODA „ȘEZLONGUL” A STÂRNIT UN VAL DE FURIE ȘI NEMULȚUMIRE DIN PARTEA OAMENILOR

Sursă foto: Colaj Pixabay