Summer Well 2019. Care este line up-ul la cel mai așteptat festival de lângă București

Cea de-a noua ediție a festivalului Summer Well va avea loc în perioada 9-11 august 2019, pe Domeniul Știrbey de la Buftea. Trupele “The 1975”, “The National”, “Jungle” și “Razorlight” sunt headlinerii de pe scena principală.

În momentul validării biletului (indiferent de tip), participantul primește o brățară intactă care îi asigură intrarea în spațiul festivalului. După scanarea biletului, participantul trebuie să păstreze brățara la mână în toate zilele de festival. Pierderea, avarierea sau distrugerea brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului. În cazul avarierii sau pierderii, brățara nu mai oferă participantului niciun drept nou, acesta fiind obligat să achiziționeze un nou bilet, informează infomusic.ro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a însoți în afară perimetrului festivalului persoanele care nu poartă brățară la mână.

Summer Well 2019 – noutăți în program

Cea de-a noua ediție a festivalului Summer Well va aduce participanților o serie de noutăți în materie de artă, tehnologie și experiențe VIP. Printre acestea se numără: Colecția de Artă Summer Well, Conferințe Visual Playground, Iarmaroc by Subcarpați, After Party pe 10 și 11 august.

Anul acesta, Summer Well adună cele mai creative proiecte româneşti, sub denumirea Summer Well X – conferinţe, expoziţii de artă, cine exclusiviste, zone de gaming – în colaborare cu Visual Playground, One Night Gallery, WeDine sau Bucharest Gaming Week.

Festivalul devine anul acesta în premieră hub-ul ce va reuni o serie de proiecte artistice realizate special pentru festival de către artişti celebri internaţionali, sub umbrela Summer Well Art Collection. Printre aceştia se numără: Luke Jerram cu Museum of the Moon, Quintessenz cu o instalaţie captivantă ce foloseşte tipare, forme şi culoare pentru a schimba percepţia asupra spaţiului, Javier Riera cu Landscape Light Interventions, Tina Fung şi Reza Hasni cu Labradorescence şi Morag Myerscough & Luke Morgan.

Mâncare și băuturi la Summer Well 2019 – Modul de plată

În timpul evenimentului, produsele și serviciile sunt disponibile în locuri special amenajate (bar, food court). Participanții se angajează să folosească ca modalități de plată pentru achiziționarea acestora doar metodele și instrumentele de plată acceptate de organizatori și partenerii acestora.

Ca regulă generală, plata serviciilor și produselor în incinta evenimentului se va face fără numerar, pe baza brățărilor speciale. Brățările se vor activa cu ajutorului un PIN primit, care trebuie introdus în aplicația mobilă. Alimentarea trebuie să depășească 10 lei, informează sursa citată mai sus.

Program Summer Well 2019

Night Picnic – 9 august

18:00 – Deschiderea porților

21:30 – Orchestra Simfonică București

23:00 – Son Lux

02:00 – Închiderea porților

Sâmbătă, 10 august

12:00 – Deschiderea porților

Main Stage

17:15 – Red Rum Club

18:45 – Tender

20:15 – Pale Waves

22:00 – Jungle

23:45 – The 1975

Red Bull Music Stage

17:00 – Subcarpați prezintă Iarmaroc

22:45 – IAMDDB.

Afterparty

23:00 – SPP

00:30 – Nicecream FM

04:00 – Închiderea porților

Duminică, 11 august

12:00 – Deschiderea porților

Main Stage

17:15 – Zola Blood

18:45 – Black Honey

20:15 – Maribou State

22:00 – Razorlight

23:45 – The National

Red Bull Music Stage

21:30 – Bobby Basil

22:45 – AJ Tracey

Afterparty