Summer Well 2019. De unde poți cumpăra bilete

Cea de-a noua ediție a festivalului Summer Well va avea loc în perioada 9 – 11 august 2019, pe Domeniul Știrbey de la Buftea. The 1975, The National, Jungle și Razorlight sunt headlinerii de pe scena principală. Pentru al doilea an consecutiv, scena Red Bull Music aduce un sound nou la Summer Well cu un line-up format din artiști cu vechime, dar și nume fresh pe scena hip-hop internațională – SUBCARPAȚI, IAMDDB (UK), AJ Tracey (UK) și Bobby Basil (IRL).

Biletele pentru festivalul Summer Well 2019 pot fi cumpărate pe platforma MyTicket.ro/Entertix.ro sau pe site-ul Eventim.

Programul festivalului