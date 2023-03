Un sunet le-a dat bătăi mari de cap multor români, din mai multe părți ale țării. Totuși, sunetul bizar s-a auzit și în alte colțuri ale lumii, precum Irlanda. Iar teoriile care s-au născut în urma acestui sunet au ajuns până la… Apocalipsă. Iată detaliile mai jos, în articol.

Noi teorii au luat naștere, după ce oamenii au început să audă zgomote bizare, în toiul nopții. Acestea au putut fi auzite nu doar peste hotare, ci și în România, în București sau Târgu Jiu. Unele persoane susțin că sunetele ar fi legate de Apocalipsă, pe când alții încearcă să găsească explicații cât mai logice.

Sunetul bizar care a băgat spaimă în oameni

Deși la o primă audiție (vezi mai sus, în articol) ai putea spune că este un sunet desprins dintr-un film, mai multe persoane susțin că l-au auzit din diferite colțuri ale lumii. O persoană susține că ar fi legat de „Trâmbițele Apocalipsei”, care sunt șapte la număr. Se spune că fiecare „trâmbiță” este anunțată de câte un înger și ar prevesti o nenorocire. Cele șapte „Trâmbițe ale Apocalipsei” se regăsesc în Noul Testament din Biblie.

Sunetul „metalic” și apăsat a putut fi auzit și la Târgu Jiu, în urmă cu doar câteva zile. Un utilizator a încărcat pe platforma Tik Tok un videoclip în care îi întreabă pe ceilalți dacă, cumva, au auzit și ei același sunet. A putut fi auzit la ora 05:45. Mai multe persoane au răspuns pozitiv la întrebare.

„Este urletul pământului, cine știe ce ne mai așteaptă, suntem speriați de necunoscut”, „Sunt sunete din trâmbițe de Apocalipsă, se rupe câte o pecete”, „Se aud în mai multe locuri din lume! Lumea zicea în comentarii că sunt trâmbițele din Apocalipsă”, „Deci nu sunt nebună. Azi de dimineață am auzit și chiar i-am spus soțului „Ce o fi aia?”. Și sunt în Bordeaux, Franța”, „S-a mai auzit prin SUA”, „L-am auzit în Belgia, în urmă cu 4 ani. Se auzea deranjant de tare la urechi, eram la pescuit într-o zonă pustie în Aardene”, „Urmează ceva ce nu se poate descrie în cuvinte”, „S-a auzit ceva de genul și în Constanța”, „Se aude pe toată planeta, dar se pare că nimeni nu are o explicație”, sunt o parte din comentarii.

Sunetul bizar s-a auzit și în București

Sunetul respectiv a putut fi auzit și în sectorul 5, în cartierul Rahova, zilele trecute: „Bună dimineața! Afară se aude un zgomot puternic, ca și când ar fi un motor uriaș, în funcțiune!!! Știe cineva, ce ar putea fi?! (ora 02:30)”.

Alți utilizatori au notat la postarea din grup: „Se spală strada, în fiecare dimineață și seara”, „Nu știu dacă am dreptate, dar de ceva vreme se desfundă canalizările. Acea mașină face un zgomot infernal. Eu, inițial, am avut impresia că este un sunet de sirenă (am auzit-o prima dată la vreo 2 zile după ce au reluat exercițiile de avertizare)”.

Totuși, fenomenul nu este atât de nou. Asta pentru că, în urmă cu zece ani, se auzea și în Ungaria, Canada sau Arizona. Și la momentul respectiv, oamenii au invocat scrierile sfinte.

Sursă foto & video: Tik Tok, Pixabay