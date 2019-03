„Sunt scârbit!” Cum a reacționat iubitul lui Brigitte după ce a văzut-o pipăită de Florin Pastramă la „Ferma” de la Pro TV

Apropierea dintre Brigitte Sfăt și Florin Pastramă, la „Ferma” de la Pro TV, acolo unde sunt sunt concurenți, a provocat diverse reacții, nu doar pe rețelele de socializare, ci și în sufletul iubitului brunetei, care a rămas șocat de ceea ce a putut să vadă pe micile ecrane. Între fosta soție a lui Ilie Năstase și Florin Pastramă se pare că s-a înfiripat o idilă, nu s-au mai putut abține și și-au dat frâu liber sentimentelor.

În prima noapte în care Brigitte a ”aterizat” în tabăra ”Bandiţilor”, cei doi au dormit îmbrăţişaţi, apoi el a continuat cu apropouri insinuante şi apelative de genul ”iubirea mea”.

Cum a reacționat iubitul lui Brigitte după ce a văzut-o pipăită de Florin Pastramă

”Sunt scârbit şi uimit de situaţia în care m-a pus Brigitte. Nu am vorbit cu ea, o aştept acasă”, a declarat iubitul lui Brigitte pentru Click.ro. Surse din anturajul bărbatului au spus despre Corneliu că este rănit şi că se gândeşte să se despartă de ea, pentru că se simte trădat de femeia căreia i-a împărtăşit iubirea.

Corneliu locuieşte momentan în casa din Pipera a lui Brigitte şi are grijă de cei doi copii ai ei, Robert şi Sarah, le găteşte, îi ia de la şcoală şi o ajută pe fetiţă la teme.

Brigitte, război cu Claudia Pavel

Brigitte a acuzat-o pe Claudia că ar fi fost amanta soțului ei, decedat în 2002. Pe vremea aceea, Claudia cânta în trupa Candy și fusese invitată să aibă un concert la clubul soțului fostei soții a lui Ilie Năstase.

“Eu am cunoscut-o în Fermă, nu știu absolut nimic despre ea. În momentul în care am ieșit din fermă am aflat și eu ce spunea despre mine pentru că ea, acolo, făcea pe fata bună în fața mea. Niciodată nu ar fi avut curajul, tupeul, să-mi spună mie minciunile pe care le spunea pe la colțuri. Săraca de tine, Brigitte, trebuie să te duci la spitalul de nebuni, mânca-ți-aș gura ta, că ești mitomană. N-am putut să văd asemenea femeie bolnavă. Mi-e milă de tine, fată.

Că am fost cu soțul ei decedat, Dumnezeule, se învârte omul ăla, săracul, în mormânt. Dumnezeu să-l odihnească. Eu pe omul ăla nu-l cunosc. Pe soțul ei, nici nu știu cum îl cheamă.

După ce am ieșit din Fermă, am aflat că acest om a murit undeva în 2002. Iar presupusa mea relație cu acest om trebuia să se întâmple înainte, adică, când aveam vreo 15 ani, eram mare vedetă și aveam mare succes în trupa Candy. Ca să spui o asemenea mizerie despre un copil mi se pare nu răutate, ceva îngrozitor.

Ca să spui că eu, la 15 ani, am avut o relație cu un bărbat însurat, este cea mai mare mizerie care s-a spus vreodată despre mine”, a mai spus Cream.