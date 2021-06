Supărare mare în rândul maneliștilor? De ce l-a dat la o parte Costi Ioniță pe Liviu Guță din piesa cu Loredana Groza

Melodia „Fericire”, cântată de Loredana Groza și alți maneliști puternici din industria muzicală încă se regăsește în trendingul de pe Youtube. Printre vedetele care au cântat alături de blondină nu s-a regăsit și Liviu Guță, iar acesta a explicat de ce nu l-a ales Costi Ioniță în proiectul care a adunat milioane de vizualizări.

Liviu Guță nu a fost ales pentru proiectul melodiei „Fericire”, cântată de Loredana Groza alături de cei mai cunoscuți maneliști. Deși toată lumea se aștepta să se supere, Liviu Guță susține că nu a fost deranjat de decizia luată de Costi Ioniță și este convins că pe viitor va da și el lovitura pe piața muzicală, cu noua sa melodie.

“Pur şi simplu aşa s-a întâmplat. Costi Ioniţă ne ştie cel mai bine pe noi toţi din domeniul ăsta şi i-a ales pe veterani. Nu am de ce să fiu supărat pe el! Mai ales fiindcă ştiu că, mai devreme sau mai târziu, el îşi va lua revanşa faţă de mine. Spre exemplu, am fost atent la melodia lor şi am constatat că are dreptate să ne provoace într-o nouă direcţie. Aşa că am ales ca următoarea mea melodie să fie tot din categoria manelei-trap, ceva propus de ei pe piaţă” a spus Liviu Guță, pentru playtech.ro.

Mircea Badea a vorbit despre Jador și noua melodie alături de Loredana Groza

Moderatorul de la Antena 3 a oferit câteva explicații cu privire la modul în care s-a afișat Jador, în videoclipul piesei „Fericire”.