Superba Ana Maria Barnoschi, de la Kanal D, măcinată de o boală perfidă. Ce probleme de sănătate are asistenta „Bursucului”

Ana Maria Barnoschi este nevoită să renunțe la marea sa pasiune din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Colega de platou a lui Bursucu practică dansul de la o vârstă fragedă, însă în ultima perioadă vedeta Kanal D a trebuit să renunțe la orele petrecute în sala de dans și asta din cauza unei afecțiuni medicale cu care a fost diagnosticată. Cu ce probleme de sănătate se confruntă aceasta?

Pasiunea pentru dans a Anei Maria Barnoschi a început încă din copilărie, iar la vârsta de 16 ani făcea deja primii bani din asta. De-a lungul timpului, vedeta Kanal D și-a transformat pasiunea în meserie, însă acum este nevoită să pună totul pe pauză, din cauza diagnosticului primit din partea medicilor.

Ana Maria Barnoschi, probleme de sănătate

Se pare că de ani buni Ana Maria Barnoschi se confruntă cu o afecțiune care nu este prea plăcută și care în ultimul timp a început să îi pună probleme serioase. Mai exact, colega lui Bursucu suferă de hernie de disc și se teme să nu fie nevoită să ajungă pe masă de operație.

Aceasta a primit diagnosticul în urmă cu ceva timp și a încercat să țină boala sub control. Încă de la început, vedeta a apelat la ajutorul specialiștilor și a ședințelor de recuperare, tocmai pentru ca lucrurile să nu se agraveze rapid și pentru a putea dansa în continuare.

Însă, situația în prezent nu este prea roz, iar Ana Maria Barnoschi se vede nevoită să renunțe ușor, ușor la cea mai mare pasiune a ei. De ceva timp nu a mai urcat pe scenă.

„Nu prea, spre deloc (n.r. nu a mai practicat dansul). Nu am mai fost la concerte. Nici coloana nu mă lasă foarte mult. Cum, de altfel, am tot încercat, de-a lungul timpului, pentru că, din 2016, m-am apucat de recuperare la spate.

Am hernie de disc. Și am tot făcut recuperare, tocmai că să nu ajung la operație. Am făcut recuperare, fizioterapie și tot procesul acesta. Am continuat cu dansul, ani de zile, după ce am făcut recuperarea, dar cred că vine un moment în care, ușor-ușor, trebuie să spun stop” a declarat Ana-Maria, potrivit click.ro.

Însă, cum este o persoană activă, obișnuită cu mișcarea, Ana Maria Barnoschi a renunțat la dans, însă s-a apucat de sport. Aceasta merge cu regularitate la sală, însă toate antrenamentele sale sunt supravegheate îndeaproape de un antrenor și nu face nicio mișcare singură, din teama de a nu își face mai mult rău decât bine.

„Sport, fac. Merg la sală, de ani de zile. Dar fac, tot timpul, cu antrenor. E supravegheat antrenamentul. Nu fac de capul meu, tocmai ca să nu dăunez ce fac la recuperare”, a mai spus Ana Maria Barnoschi.

