Ana-Maria Barnoschi și-a pus fanii pe gânduri! Detaliul care i-a făcut să creadă că ar fi însărcinată

Ana-Maria Barnoschi este una dintre cele mai apreciate vedete Tv din România. De când apare pe micile ecrane, colega lui Bursucu de la „Roata norocului”, face furori, mai ales cu râsul colorat care a consacrat-o. Ei bine, de aceea, fanii stau mereu cu ochii pe ea și deși mulți se întreabă când are de când să facă un copil, tânăra este ușor sceptică în privința acestor detalii.

De curând, Ana Barnoschi a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie în care apare cu „burta la gură”, iar fanii au rămas extrem de uimiți. Toată lumea știe că se pregătește de nuntă, însă întrebarea multora este „Când vine bebelușul?”

Ana Barnoschi, însărcinată sau nu?!

Este suficient să te uiți o singură dată pe conturile ei de socializare și este imposibil să nu râzi. Ana Barnoschi a postat o fotografie în care are o burtă artificială. Nu, nu este însărcinată, deși fanii și-ar dori să audă o asemenea veste din partea asistentei Tv.

„Pe când graviduță?”, a întrebat-o un admirator pe Ana Barnoschi, într-o sesiune de întrebări pe care a creat-o pe contul ei de Instagram.

„Am fost. N-ai văzut emisiunea”, a fost răspunsul ei.

Ana- Maria Barnoschi a bifat din nou un moment comic în emisiunea „Roata norocului”, unde a „jucat” rolul unei graviduțe. Chiar dacă le-a dat de gândit fanilor, se pare că vedeta nu așteaptă un copil și nici nu pare să aibă de gând în viitorul apropiat. Totuși, aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un afacerist.

CITEȘTE ȘI:CU CINE SE MĂRITĂ ANA-MARIA BARNOSCHI. CE AFACERE DE SUCCES ARE LOGODNICUL VEDETEI DE LA ROATA NOROCULUI

VEZI ȘI:ANA-MARIA BARNOSCHI ŞI-A MĂRIT SÂNII! IMAGINI EXTREM DE SEXY CU VEDETA DUPĂ OPERAŢIE

Ana Barnoschi a fost cerută de soție

Ana-Maria Barnoschi a fost cerută în căsătorie înainte de sărbători, după ce a petrecut o vacanță de vis alături de iubitul ei. Se pare că după ce s-au întors acasă, vedeta de la Kanal D a avut parte de un moment de proporții. A fost cerută de soție, iar momentul a fost fabulos pentru ea.

„A fost frumoasă vacanță, am avut parte și de vreme bună, am fost cerută și de soție în acea vacanță. Nu mă așteptăm. Chiar deloc. A fost uimire totală. Inelul l-a nimerit, mărimea mai puțin. Dar l-am refăcut deja, acum e ok.

A fost unic, pot să spun, a fost un moment intim și frumos. Cu multă emoție. Dacă am plâns? Hai să nu dăm așa mult din casă… (râde – n.red.). Am fost amândoi foarte emoționați. Asta e important”, a declarat Ana-Maria Barnoschi pentru Fanatik.