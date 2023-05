Ca gândul au trecut șapte ani de când Smiley a curtat-o pe Gina Pistol, iar după puțin timp cei doi formau un cuplu. Apoi, a venit și minunea din viața lor, micuța Josephina. Nunta? Asta chiar s-a lăsat așteptată. Cei doi au declarat, de nenumărate ori, că nu tânjesc după un certificat. Și totuși, se întâmplă. Smiley i-a dat inelul acum doi ani, ea l-a acceptat emoționată. Iar marele moment e gata să dea în ”clocot”. Dar ce surpriză-i pregătește Ginuței iubitul? CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Smiley și Gina Pistol vor deveni soț și soție sâmbătă, după o lună de pregătiri intense pentru marele eveniment. Două rochii de mireasă va purta Gina Pistol, pe care toți prietenii cuplului, aproximativ 300, le vor admira. Petrecerea va avea loc la Palatul Snagov, într-un peisaj de vis. Și vor degusta preparate dintr-un meniu tradițional, cu patru feluri de mâncare.

„Prețul meniului pe care Smiley și Gina Pistol l-au ales este de 100 de euro. Sunt patru feluri de mâncare, plus primirea cu tartine, pișcoturi și prosecco. Aperitivul este complex. La felul următor au ales file de doradă în crustă de ierburi aromatice, cartofi și legume julienne.Urmează nelipsitele sarmale cu mămăliguță. Apoi, la felul principal cei doi au ales mușchi de vită Wellington și pulpă de rață confiată, cu sparanghel sote și sos tartar”, a dezvăluit șeful complexului unde va avea loc evenimentul.

Surpriza lui Smiley pentru iubita lui: vinul Gina Pistol!

Smiley a mai pregătit, însă, o surpriză. Și e numai pentru a lui iubită, Gina. Este vorba de o sticlă de vin, cu etichetă specială, poza Ginei Pistol, unde va fi trecut și numele ei. ”Smiley îi face Ginei un vin cu numele ei, mai mult, eticheta sticlei va fi, de fapt, poza Ginei”, a dezvăluit un apropiat al celor doi, pentru CANCAN.RO.

Altfel, Smiley și Gina Pistol s-au ”eliberat” pentru câteva zile de stresul legat de pregătirile pentru nuntă. Cei doi au plecat la Londra, singuri,singurei, fără fetița lor, Josephina, după cum a dezvăluit cântărețul într-o postare pe rețelele de socializare.

„Am obosit de la atâtea pregătiri de nuntă. Așa că am luat-o pe viitoarea mea nevastă și am plecat un pic la Londra, să mai schimbăm atmosfera. Am împachetat light, am și înfășurat bagajele și ne-am luat zborul. Londra ne-a întâmpinat cu căldură, la propriu, soare și voie bună”, a fost mesajul artistului pe contul lui de Instagram.

