Chinul prin care trece Gina Pistol înainte de nunta cu Smiley: „Îmi vine să mă dau cu capul de mașină”

În doar trei zile, Smiley și Gina Pistol își vor uni destinele în mod oficial. Cei doi sunt extrem de entuziasmați și abia așteaptă cel mai frumos moment din viața lor. Însă, până atunci mai sunt lucruri de rezolvat și pregătiri de făcut. Gina Pistol le-a luat în piept pe toate și deja simte că nu mai poate. Vedeta a făcut haz de necaz și a spus că este atât de ocupată încât nici nu știe dacă o să ajungă la propria nuntă.

Gina Pistol se află pe ultima sute de metri cu pregătirile pentru marele eveniment, însă mai are multe de făcut. În ultimele zile, partenera lui Smiley a alergat dintr-o parte în alta și nu și-a văzut capul de treabă. Pe lângă toate lucrurile pe care le mai are încă pe listă, un alt obstacol s-a mai așezat în fața vedetei, traficul. Văzând că pierde minute bune blocată între mașini, Gina Pistol nu s-a mai abținut și a explodat.

Vedeta le-a mărturisit fanilor din mediul că este pe punctul de a cedat. Toată agitația legată de nuntă a dat-o peste cap, iar traficul din Capitală i-a prins nervii în pioneze. Viitoarea soție a lui Smiley a dezvăluit că își dorește să fie și ea o mireasă normală, care în ultimele zile înainte de nuntă să se relaxeze, să se bucure de compania prietenelor ei și să se aranjeze.

„Cu traficul acesta o să ajung și eu la cununia civilă de sâmbătă. Băi, stăteam, așa, la semafor, si mă gândeam… Eu și gândurile mele în trafic. Ziceam așa, că dacă eram și eu un om normal, și o viitoare mireasă normală, programul meu din această săptămână ar fi arătat cu totul altfel.

Adică m-aș fi întâlnit și eu cu câteva prietene la restaurant, să stăm de vorbă, să râdem, să bem un pahar de Prosseco. Poate aș fi mers o zi sau două la Spa, să-mi fac niște proceduri, poate aș fi mers să-mi fac niște masaje de relaxare, să mă relaxeze la cap. Nu știu, aș fi făcut alte chestii, mult mai normale. Nu, mă, nu. Mie nu-mi place normalul. Mie îmi place să stau în trafic, să mă enervez la semafor. (…) Deci, băi, îmi vine să mă opresc și să mă dau cu capul de mașină”, le-a spus Gina Pistol internauților.

„Trebuie să vorbesc cu terapeuta”

După ce și-a vărsat nervii în mediul online, Gina Pistol a admis că pentru toată situația în care se află ea este sigura vinovată. Vedeta are tendința de a-și complica viața și a făcut-o cu succes până acum. Chiar și atunci când nu are nimic de făcut, găsește ceva, iar de ea uită mereu. Mai exact, așa cum chiar ea a spus, Ginei Pistol îi place să se chinuie.

Din fericire până la nuntă mai sunt trei zile, iar majoritatea detaliilor au fost puse la punct. Chiar și cele două rochii pe care o să le poarte în ziua cea mare sunt gata și tot ce mai rămâne de făcut este să hotărască în ceea ce privește coafura și machiajul pe care le va avea la nuntă.

„Oricum, trebuie să vorbesc cu terapeuta mea să rezolv problema asta. Așa îmi place să mă țin așa de ocupată și să chinui, mă… Ăsta este cuvântul, îmi place să mă chinui. Nu-mi place să mă relaxez si eu. Am fost, am luat rochiile, le am pe amândouă bine puse, acasă. Deci, trebuie să văd cum mă aranjez la păr și ce machiaj îmi fac. Mai am puțin. Eu încă nu realizez ce se întâmplă, pentru că sunt prinsă cu atâta treabă”, a mai spus Gina Pistol.