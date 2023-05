Gina Pistol și-a lăsat fanii cu gura căscată! Ce mesaj i-a transmis lui Smiley la puțin timp după anunțul căsătoriei

Smiley și Gina Pistol se numără printre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și nu ezită să își împărtășească sentimentele, public, în mediul online. De când au anunțat că se vor căsători în curând, iubirea lor pare și mai profundă. Fosta prezentatoare de la Antena 1 i-a făcut partenerului ei o declarație de dragoste care a impresionat pe toată lumea.

Ce declarație de dragoste i-a făcut Gina Pistol lui Smiley

Gina Pistol îl surprinde pe Smiley ori de câte ori are ocazia. Vineri, într-un mesaj pe care l-a postat pe rețelele de socializare, blondina și-a exprimat sentimentele pe care le are față de tatăl fetiței ei. Fanii au rămas plăcut impresionați de cuvintele emoționante ale vedetei. Declarația a venit la scurt timp după ce cuplul și-a anunțat intenția de a-și uni destinele în fața altarului.

„El nu este doar bărbatul meu, el este casa mea, odihna mea, inima și locul meu sigur”, a scris Gina Pistol pe rețelele de socializare.

Smiley și Gina Pistol se vor căsători

Smiley și Gina Pistol sunt împreună de mai bine de 7 ani, însă abia în 2020, cei doi au decis să își expună relația, public. Atunci, fosta prezentatoare de la Chefi la cuțite a anunțat că este însărcinată. Ulterior, în 2021, blondina a dat naștere micuței Josephine care le-a umplut viețile de bucurie.

De-a lungul timpului au fost întrebați când vor face pasul cel mare, însă cei doi nu păreau a fi pregătiți. Acum, însă, artistul și fosta vedetă de la Antena 1 au făcut marele anunț și au mărturisit că vor face nunta într-un cadru restrâns, alături de cei dragi.

„Tot timpul aceasta a fost răspunsul: că o să vă anunț eu și evident că anunțul nu pot să îl fac singur. Suntem împreună aici și vrem să vă anunțăm că am decis să ne căsătorim. Am decis să ne căsătorim.

Decizia am luat-o acum doi ani, acum un an și jumătate. Bine că, probabil, noi am luat decizia cu mult timp înainte, dar am verbalizat-o…Nu am conștientizat fix momentul acesta, dar uite că suntem după șase ani și jumătate de relație tot împreună, tot acasă”, a spus Smiley într-un clip video pe canalul său de YouTube.

