Surpriză! Ce a făcut Gabriella Barbu cu inelul primit de la Alex Girona, „soțul” ei de la Insula Iubirii

Abia acum s-a aflat ce a făcut Gabriella Barbu cu inelul primit de la Alex Girona, bărbatul de care s-a îndrăgostit în sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii Spania. Dacă vă imaginați că l-a păstrat într-o cutiuță, ca amintire de pe vremea când se iubeau de mama focului, nici vorbă! Ispita a avut alte planuri cu bijuteria.

Totul s-a întâmplat când Gabriella s-a întors în sezonul 8 al emisiunii ca ispită. Și, dacă tot a ajuns din nou pe insulă, a avut grijă să le arate concurenților că povestea cu Alex s-a terminat complet. A scos inelul, l-a aruncat în foc și a transmis un mesaj cât se poate de clar.

„Sunt Gabriella, am participat în sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii și m-am îndrăgostit de Alex. Am fost împreună, ne-am căsătorit, nu ne-a mers bine, dar nu renunț. Nu mai am nevoie de acest inel. Dar voi o să aveți nevoie de mine”, a spus Gabriella, în timp ce arunca inelul de la Alex în foc.

Gabriella Barbu, înșelată de Alex Ginora după Insula Iubirii

În sezonul 7, Gabriella și Alex au plecat împreună din emisiune, după ce el și-a lăsat iubita pentru ea. Ce părea începutul unei povești de dragoste s-a terminat însă cu scandal și acuzații de infidelitate. Gabriella a susținut că Alex a înșelat-o, iar mai târziu a venit cu dezvăluiri despre un episod și mai greu de dus din relația lor.

Într-un podcast, Gabriella a povestit că a rămas însărcinată cu Alex, că primul test a ieșit pozitiv și că el ar fi fost alături de ea și de familia ei timp de o săptămână. Apoi, într-o seară, i-ar fi spus că pleacă la Elche să petreacă. Ispita a mărturisit că Alex a înșelat-o și că a lăsat-o singură în cele mai grele momente.

„Uite, e adevărat că o să spun asta și o spun cu frică, să vedem. Pentru că nu am spus-o niciodată din cauza faptului că am fost judecată, pentru că știu că sunt momente, că știu că rămân însărcinată cu Alex în Neighbors. Deci, ce se întâmplă? Am ieșit și i-am spus lui Alex, iar Alex mi-a spus: «Ei bine, hai să-ți facem încă un test». Am primit unul și evident că a ieșit pozitiv. A petrecut o săptămână cu mine și cu familia mea, la mine acasă, vara, și într-o seară mi-a spus: «Hei, mă duc la Elche». De fapt, nimeni nu știa că ne-am împăcat pentru că, desigur, din moment ce am primit atâta ură și la fel a făcut și el… pentru că l-am iertat, el pentru că m-a înșelat. Dacă e ceva de genul și nu e nimic 100% sigur, ei bine, nu vom repara nimic, nu vom spune nimic. Ce facem? Ei bine, el a zis: «Mă duc să petrec în Elche» și zic: «Bine, grozav». Din moment ce am văzut că nu-i păsa, că nu s-a gândit la cum simțeam…”, a declarat Gabriella Barbu, la La Consulta de Mami de Tres.

Ispita a făcut avort

Gabriella a dezvăluit și că a decis să facă avort. Ea a spus că acum este fericită, dar că uneori se gândește cum ar fi arătat viața ei dacă ar fi mers mai departe cu sarcina.

„Gabriella: Și te pot asigura că în acel moment aș fi continuat toată viața alături de el. Adică n-am văzut pe nimeni mai bun decât el. Prezentatoarea: Și apoi când îți mărturisește că te-a înșelat? Gabriella: Atunci când îți mărturisește… Când văd de unde ai plecat într-o zi și știi ce aveam acasă și singura lui scuză pentru toți cei din platoul de filmare și de pretutindeni a fost: Pentru că nu am fost cu tine. Pentru că oamenii nu știau. Desigur, oamenii nu știu și pe deasupra ea nu va spune: «Hei, uite, pentru că eram însărcinată», știi? Și nu știu dacă a fost din cauza emoțiilor sau a stresului sau ce anume, iar până la urmă, ei bine.. Prezentatoarea: Avortul tău în acel moment, pot să te surprind spunând că aș fi rămas toată viața cu cineva. Și nu știu dacă a fost din cauza emoțiilor, a stresului sau a altceva, iar până la urmă a trebuit să merg mai departe pentru altcineva. Gabriella: Apoi m-am gândit și mi-am spus: «Și dacă aș fi decis să merg mai departe?» Prezentatoarea: Păi, ai fi avut un copil. Gabriella: Aș fi avut un copil Prezentatoarea: Pentru că poți să nu fii împreună cu tatăl copilului tău, să-l crești și să fii foarte fericită Gabriella: Dar ideal este să ai un copil cu o persoană cu care te înțelegi bine, cu care ai o relație bună. Și, chiar dacă nu mai sunteți împreună, să puteți forma acea figură, acea familie. Prezentatoarea: Da, evident, asta este ideal, dar niciodată nu știi ce se va întâmpla. Atunci te gândești uneori că, dacă ai fi mers mai departe, ai fi avut un copil? Gabriella: Da. Eu, în ziua de azi, sunt foarte fericită așa cum sunt și toate cele, dar uneori mă gândesc: «Și dacă aș fi avut un copil?»”

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