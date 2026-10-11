Surpriză! Ce a făcut Gabriella Barbu cu inelul primit de la Alex Girona, „soțul” ei de la Insula Iubirii

Surpriză! Ce a făcut Gabriella Barbu cu inelul primit de la Alex Girona, „soțul” ei de la Insula Iubirii
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Gabriella și Alex Girona. Sursa Colaj CANCAN
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Abia acum s-a aflat ce a făcut Gabriella Barbu cu inelul primit de la Alex Girona, bărbatul de care s-a îndrăgostit în sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii Spania. Dacă vă imaginați că l-a păstrat într-o cutiuță, ca amintire de pe vremea când se iubeau de mama focului, nici vorbă! Ispita a avut alte planuri cu bijuteria.

Totul s-a întâmplat când Gabriella s-a întors în sezonul 8 al emisiunii ca ispită. Și, dacă tot a ajuns din nou pe insulă, a avut grijă să le arate concurenților că povestea cu Alex s-a terminat complet. A scos inelul, l-a aruncat în foc și a transmis un mesaj cât se poate de clar.

„Sunt Gabriella, am participat în sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii și m-am îndrăgostit de Alex. Am fost împreună, ne-am căsătorit, nu ne-a mers bine, dar nu renunț. Nu mai am nevoie de acest inel. Dar voi o să aveți nevoie de mine”, a spus Gabriella, în timp ce arunca inelul de la Alex în foc.

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Gabriella Barbu, înșelată de Alex Ginora după Insula Iubirii

În sezonul 7, Gabriella și Alex au plecat împreună din emisiune, după ce el și-a lăsat iubita pentru ea. Ce părea începutul unei povești de dragoste s-a terminat însă cu scandal și acuzații de infidelitate. Gabriella a susținut că Alex a înșelat-o, iar mai târziu a venit cu dezvăluiri despre un episod și mai greu de dus din relația lor.

Gabriella Barbu la Insula Iubirii Spania

Gabriella Barbu la Insula Iubirii Spania. Sursa Social mdia

Într-un podcast, Gabriella a povestit că a rămas însărcinată cu Alex, că primul test a ieșit pozitiv și că el ar fi fost alături de ea și de familia ei timp de o săptămână. Apoi, într-o seară, i-ar fi spus că pleacă la Elche să petreacă. Ispita a mărturisit că Alex a înșelat-o și că a lăsat-o singură în cele mai grele momente.

„Uite, e adevărat că o să spun asta și o spun cu frică, să vedem. Pentru că nu am spus-o niciodată din cauza faptului că am fost judecată, pentru că știu că sunt momente, că știu că rămân însărcinată cu Alex în Neighbors. Deci, ce se întâmplă? Am ieșit și i-am spus lui Alex, iar Alex mi-a spus: «Ei bine, hai să-ți facem încă un test». Am primit unul și evident că a ieșit pozitiv. A petrecut o săptămână cu mine și cu familia mea, la mine acasă, vara, și într-o seară mi-a spus: «Hei, mă duc la Elche».

De fapt, nimeni nu știa că ne-am împăcat pentru că, desigur, din moment ce am primit atâta ură și la fel a făcut și el… pentru că l-am iertat, el pentru că m-a înșelat. Dacă e ceva de genul și nu e nimic 100% sigur, ei bine, nu vom repara nimic, nu vom spune nimic. Ce facem? Ei bine, el a zis: «Mă duc să petrec în Elche» și zic: «Bine, grozav». Din moment ce am văzut că nu-i păsa, că nu s-a gândit la cum simțeam…”, a declarat Gabriella Barbu, la La Consulta de Mami de Tres.

Ispita a făcut avort

Gabriella a dezvăluit și că a decis să facă avort. Ea a spus că acum este fericită, dar că uneori se gândește cum ar fi arătat viața ei dacă ar fi mers mai departe cu sarcina.

„Gabriella: Și te pot asigura că în acel moment aș fi continuat toată viața alături de el. Adică n-am văzut pe nimeni mai bun decât el.

Prezentatoarea: Și apoi când îți mărturisește că te-a înșelat?

Gabriella: Atunci când îți mărturisește… Când văd de unde ai plecat într-o zi și știi ce aveam acasă și singura lui scuză pentru toți cei din platoul de filmare și de pretutindeni a fost: Pentru că nu am fost cu tine. Pentru că oamenii nu știau. Desigur, oamenii nu știu și pe deasupra ea nu va spune: «Hei, uite, pentru că eram însărcinată», știi? Și nu știu dacă a fost din cauza emoțiilor sau a stresului sau ce anume, iar până la urmă, ei bine..

Prezentatoarea: Avortul tău în acel moment, pot să te surprind spunând că aș fi rămas toată viața cu cineva. Și nu știu dacă a fost din cauza emoțiilor, a stresului sau a altceva, iar până la urmă a trebuit să merg mai departe pentru altcineva.

Gabriella: Apoi m-am gândit și mi-am spus: «Și dacă aș fi decis să merg mai departe?»

Prezentatoarea: Păi, ai fi avut un copil.

Gabriella: Aș fi avut un copil

Prezentatoarea: Pentru că poți să nu fii împreună cu tatăl copilului tău, să-l crești și să fii foarte fericită

Gabriella: Dar ideal este să ai un copil cu o persoană cu care te înțelegi bine, cu care ai o relație bună. Și, chiar dacă nu mai sunteți împreună, să puteți forma acea figură, acea familie.

Prezentatoarea: Da, evident, asta este ideal, dar niciodată nu știi ce se va întâmpla. Atunci te gândești uneori că, dacă ai fi mers mai departe, ai fi avut un copil?

Gabriella: Da. Eu, în ziua de azi, sunt foarte fericită așa cum sunt și toate cele, dar uneori mă gândesc: «Și dacă aș fi avut un copil?»”

VEZI ȘI: El este Alex, concurentul de la Insula Iubirii cu care ispita Gabriella a rămas însărcinată. A înșelat-o, iar ea a făcut avort

Ispita Gabriella, cerută în căsătorie de concurentul de la Insula Iubirii căruia i-a destrămat relația. S-a întâmplat în direct, la TV!

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