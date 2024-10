Surpriză! Dani Boy a căutat-o pe Mădălina cu o mare rugăminte. Când a auzit, l-ar fi înjurat și...

Dani Boy a recunoscut că a căutat-o pe Mădălina Maricuț în urmă cu doar câteva zile. Fostul concurent de la Insula Iubirii i-a adresat ispitei o mare rugăminte, însă nu i-a tinerei nu i-a picat prea bine. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să îl înjure, dar conversația nu s-a terminat acolo. A mai urmat ceva.

În urmă cu doar câteva zile, Dani de la Insula Iubirii s-a afișat, pe rețelele de socializare, cu o brunetă pe nume Denisa. Tânăra ar fi noua lui iubită. Totuși, relația cu actuala nu l-a împiedicat să o caute pe fosta parteneră, Mădălina Maricuț.

În cadrul unui live pe TikTok, Dani Boy a mărturisit că a căutat-o pe Mădălina în urmă cu trei zile pentru a o ruga să nu mai vorbească de rău despre el. Ei bine, reacția ispitei a fost una destul de acidă. Aceasta l-ar fi înjurat pe fostul ei iubit și l-ar fi blocat.

Fostul concurent de la Insula Iubirii a precizat că nu mai există șanse de împăcare între el și Mădălina. De asemenea, tânărul a susținut că ispita a fost cea care a cautat mereu atenția lui, nu invers.

„Acum trei zile cred că am vorbit. Am rugat-o din nou să își vadă de treaba ei și să nu mai vorbească despre mine și m-a înjurat și m-a blocat (…) Și tot ea a căutat băgare de seamă, nu m-am băgat eu în seamă (…) Adică dacă ar fi să spună treaba cu înșelatul aia da, îmi asum, ok, dar restul nu prea ar avea ce să zică despre mine pentru că și la testimoniale și peste tot ea i-am spus că indiferent dacă o să fim sau nu împreună, o să vorbesc frumos despre ea ca să își schimbe imaginea”, a mărturisit Dani Boy de la Insula iubirii, într-un live pe TikTok.