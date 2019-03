Surpriză de proporții! Ce avere a lăsat în urmă Zina Dumitrescu

Zina Dumitrescu s-a stins din viață joi, 28 martie 2019, la 82 ani. Ultimii ani din viață i-a petrecut la azil, acolo unde a fost dusă de fiul ei, Cătălin, de care se spunea la un moment dat că o abandonase, deoarece nu o vizitase de foarte mult timp. Pe lângă directorul casei de bâtrâni, Ion Cassian, și elevele sale, Dana Săvuică, Valentina Pelinel și Romanița Iovan s-au ocupat de mama Zina și au avut grijă să își trăiască ultimele zile în pace.

Până să ajungă la azil, Zina Dumitrescu agonisise o mică avere. Cătălin Negreanu și-a abandonat mama în azil și nu i-a mai plătit deloc cheltuielile. „Din punct de vedere juridic, nu mai are dreptul la aceasta. Legal, el era obligat să aibă grijă de părinte. Dacă nu, va fi dezmoștenit. El știe că eu i-am plătit datoriile la cimitir și că mă voi ocupa și de înmormântare‘, a mărturisit pentru Libertatea Ion Cassian, directorul casei de bătrâni, în urmă cu câteva luni.

Înainte să ajungă la azil, Zina Dumitrescu avea bijuterii scumpe, blănuri de lux și alte multe lucruri de valoare, precum și două automobile, de care nimeni nu mai știe nimic. Mai avea și un apartament pe Calea 13 Septembrie, dar și câteva terenuri lângă Moara Vlăsiei. „Din ce știu, un singur teren era intravilan. Fiul său nu a putut vinde nimic, pentru că era luat împreună cu o prietenă de-a Zinei. Și nimeni nu se bagă să cumpere doar o cotă parte„, a mai spus Ion Cassian înainte cu câteva luni ca Zina Dumitrescu să moară.

Zina Dumitrescu, agresată de tatăl copilului ei

Zina Dumitrescu a trăit o viață mai ceva ca-n filme. Toată lumea o știa pe celebra designeriță, dar puțini sunt cei care știu povestea ei de viață și dramele prin care a trecut. Prima oară s-a căsătorit cu regizorul Marin Negreanu, tatăl unicului ei fiu, Cătălin. Apoi, s-a măritat cu Nicolae Rădulescu Botică, secretarul Sectorului 1. A mai fost căsătorită cu conferențiarul Costin Dumitrescu, care a murit în anul 2009.

Din primul mariaj, Zina Dumitrescu a rămas cu mari traume. Ttaăl copilului ei a agresat-o și creatoarea de modă a ajuns în comă, fiind la un pas de moarte. (VEZI ȘI: IOAN CASIAN, MEDICUL CARE A SUPRAVEGHEAT-O PE ZINA DUMITRESCU ÎN ULTIMELE CLIPE DE VIAȚĂ, FACE DEZVĂLUIRI: ”PRACTIC, DE DOUĂ ZILE…”)

„Într-o seară veneam de la o întâlnire cu prietenele mele. Am întârziat acasă 30 de minute, am ajuns mai târziu de ora la care îi spusesem inițial că voi veni. Când am intrat pe ușă, mi-a aruncat o oală de aăa în cap. A început scandalul. În seara aceea, soțul meu a vrut să mă omoare. Am stat în comă patru nopți pentru că m-a dat cu capul de o țeavă de metal. M-am ales în urma loviturii cu o fractură de craniu. Doctorii mi-au spus că mai erau 3 mm ca să fac hemoragie în urma căreia muream”, rememorat Zina Dumitrescu într-un interviu.