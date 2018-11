A REVENIT! El a prezentat azi dimineață Meteo la Știrile Pro TV

Surpriză după infarctul lui Busu! Matinalul de la Pro TV a oferit astăzi, o surpriză uriașă telespectatorilor. Este vorba despre rubrica ”meteo”, acolo unde apărea, înainte de a face infarct, cunoscutul Florin Busuioc, zis și Busu.

În pole-position se afla Magda Pălimariu, toată lumea așteptându-se ca ea să ocupe locul lui Busu până când acesta se va însănătoși și va reveni pe micile ecrane. Numai că telespectatorii au fost luați prin surprindere de apariția lui… Daniel Nițoiu. De altfel, tot el l-a înlocuit și pe Victor Slav la pupitrul rubricii ”meteo” de la Pro TV, după despărțirea acestuia de Bianca Drăgușanu. Astfel, Daniel Nițoiu apare în postura de ”băiat bun la toate” în trustul Pro TV.

Atunci când ne gândim la rubrica Meteo din cadrul Știrilor de la Pro TV, ne gândim la Florin Busuioc sau la Magda Pălimariu. Dar atunci când nici unul dintre titularii de bază ai rubricii Meteo nu sunt disponibili, în locul lor apare Daniel Nițoiu, fostul prezentator de la Sport.ro și al Știrilor Pro TV de la ora 13.

“Părinţii mei ar fi dorit să mă fac inginer, mai ales tata, care a ţinut neapărat ca înainte să plec la Bucureşti să dau examen la Facultatea de Teatru să mă înscriu la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică din Petroşani. Am dat şi am intrat primul, cu bursă, însă doar ca să îi fac pe plac şi să am o variantă de rezervă în cazul în care nu aş fi intrat la UNATC”, a declarat, cu mai multă vreme în urmă, Daniel Nițoiu.