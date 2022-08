Surpriză la Antena 1! Cine va prezenta noul sezon „Chefi la Cuțite”

Cel de-al zecelea sezon „Chefi la Cuțite” va rula pe micile ecrane în această toamnă. Iată cine va prezenta noul sezon al show-ului culinar de la Antena 1!

În curând, pe micile ecrane, va începe cel de-al zecelea sezon „Chefi la Cuțite”. Show-ul culinar de la Antena 1 are un public numeros, iar telespectatorii așteaptă cu nerăbdare să descopere noii concurenți care vor trece pragul emisiunii și să îi vadă pe cei trei chefi. Însă, cine va prezenta noul sezon? Este surpriză mare la Antena 1!

Cine va prezenta noul sezon „Chefi la Cuțite”

De data aceasta, show-ul culinar are o surpriză pentru telespectatori. Până acum, emisiunea de la Antena 1 a fost prezentată de o singură prezentatoare TV, însă, de data aceasta, este prima oară când show-ul care te introduce în lumea gastronomiei va avea două vedete care îl vor prezenta. În acest sens, cel de-al zecelea sezon va fi prezentat atât de Gina Pistol, cât și de Irina Fodor. Va fi un sezon aniversar.

“Mă pregătisem pentru începutul noului sezon Chefi la cuțite, dar am aflat cu două zile înainte că am Covid și astfel nu am putut să particip la filmări. De aceea Irina a preluat rolul de prezentatoare, iar atunci când m-am însănătoșit, am revenit pe platouri. Îmi pare rău că am ratat startul sezonului 10, dar, în același timp, pot spune că această formulă nu face decât să adauge acel ingredient aparte, perfect pentru un show aniversar”, a declarat Gina Pistol.

„Sezonul 10 Chefi la cuțite ne-a pus față în față cu neprevăzutul și, ca de obicei, am funcționat ca o familie: ne-am ținut spatele unii altora și, împreună, am realizat cu succes sezonul aniversar. Eu nu eram pregătită să fac parte din proiect, dar pentru că în televiziune multe lucruri te pot lua prin surprindere și trebuie să te adaptezi, asta am făcut și noi. Cu o zi înainte de începerea preselecțiilor pentru Chefi la cuțite, echipa de producție m-a anunțat că Gina nu se simte bine. Așa că a doua zi, la prima oră, m-am prezentat pe platoul de filmare. Când Gina s-a însănătoșit, a venit cu forțe proaspete și i-a ghidat pe Chefi și pe concurenți până în finală. Pentru mine a fost o bucurie să fac parte dintr-un sezon atât de important și să cunosc atâția oameni talentați și pasionați până la obsesie de gătit”, a spus Irina Fodor.

