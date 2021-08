Surpriză mare pentru un ginecolog din Iași! Pe cine a găsit în cabinetul medical în locul unei paciente. „Am auzit un zgomot”

Un ginecolog din Iași a avut parte de o surpriză de proporții. Când a intrat în cabinetul medical în locul unei paciente a găsit un individ. Acesta a sărit imediat pe geam și s-a făcut nevăzut, nu înainte de a îi sustrage portofelul doctoriței.

Un individ din Iași a fost condamnat la închisoare, după ce a fost găsit responsabil de mai multe furturi. Ultimul dintre ele fiind chiar dintr-un cabinet medical de la Maternitatea „Cuza Vodă”. Bărbatul a intrat în cabinet pe geam și înainte să fie surprins de doctoriță a reușit să îi sustragă acesteia portofeul din geantă. Când a văzut că a fost prins, acesta a sărit, din nou, pe geam și s-a făcut nevăzut.

„Am mers în camera de gardă, unde am auzit un zgomot în zona geamului. Inițial, am crezut că zgomotul a fost produs de colega mea, astfel că m-am apropiat și l-am observat pe bărbat pregătindu-se să sară geamul. În acel moment, mi-am verificat geanta și am constatat că îmi lipsea portofelul în care se aflau mai multe documente (act de identitate, permis de conducere, carduri bancare, certificatul de naștere, certificatul de înmatriculare și cardul de sănătate), precum și suma de 150 de lei”, a povestit medicul ieșean, potrivit biz.ro

Bărbatul a fost prins și condamnat

Se pare că bărbatul ce a furat portofelul din cabinetul medicului ginecolog nu se afla la prima abatere. Acesta a mai sustras din magazinul Auchan două sticle cu whisky, în valoare de 85 de lei, dintr-un alt magazin ar fi furat un monitor LCD, în valoare de 430 de lei și produse din tutun în valoare de 277 de lei.

După toate aceste furturi, bărbatul a fost prins și dus în fața judecătorilor. Astfel, magistrații din cadrul Judecătoriei Iași l-au condamnat la o pedeapsă rezultantă de 2 ani, 11 luni și 218 zile de închisoare, pentru furt. La emiterea sentinței, judecătorii au luat în calcul și pedepsele anterioare primite de individ pentru comiterea unor fapte similare. Totodată, ieșeanul a fost obligat să achite despăgubiri către două firme, respectiv daune materiale în valoare totală de 700 de lei.

