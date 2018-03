Surpriză în showbiz! Mădălina Pamfile e însărcinată în 7 luni: „Sunt un pic grăsuță, o să am…” Primele imagini după ce s-a aflat de sarcina ținută secret până acum

De ziua ta, mamă! Toate florile din lume, Sunt azi, mamă, pentru tine! Tânără şi zâmbitoare, Mamă dragă, scumpă floare! Eşti născută-n suferinţă, Tu eşti sfântă în credinţă, Noi te vrem nemuritoare, Mamă scumpă, dragă floare!

