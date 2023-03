Vasilică Ceterașu și soția lui, Amalia, au devenit părinți de gemeni, recent. Fericirea a fost extrem de mare și, de data aceasta, au dezvăluit și ce nume au ales pentru cei doi băieței! Iată mai jos, în articol, ce nume vor purta și ce simbolizează, de fapt!

Familia lui Vasilică Ceterașu și a soției sale, Amalia Ursu, s-a mărit! Recent, cântăreața a adus pe lume doi bebeluși perfect sănătoși. Amalia a născut mai devreme cu câteva zile față de termenul stabilit, iar ziua respectivă a fost o întreagă „aventură” pentru Vasilică Ceterașu. În plus, a povestit că fiica lor cea mare ar fi părut, deja, ușor geloasă, după ce a aflat că are doi frățiori! (Vezi AICI ce a povestit artistul)

Ce nume vor purta gemenii lor?

Surprizele frumoase, însă, sunt înlănțuite în familia lor! Cei doi artiști au ales, deja, numele care vor fi purtate de gemeni. Pe rețelele de socializare, Amalia Ursu, soția lui Vasilică Ceterașu, a postat o imagine în care apare un tort cu doi ursuleți, steluțe din zahăr, dar și numele celor doi băieți, scrise cu ciocolată. Astfel că, potrivit imaginii încărcate pe contul de socializare, gemenii se vor numi Thiago și Kevin.

Ce simbolizează numele gemenilor, de fapt?

Însă, ce simbolizează cele două nume alese de Vasilică Ceterașu și Amalia Ursu? De pildă, Thiago are origini ebraice și înseamnă „Dumnezeu este cel care acordă recompensă”. De obicei, acestui nume i se atribuie fidelitatea. Pe de altă parte, numele de Kevin are o origine galică și simbolizează inteligență și noblețe.

Cum se simte Amalia Ursu, după ce a adus pe lume gemenii?

Vasilică Ceterașu a mărturisit că operația a decurs normal și că Amalia Ursu s-a simțit puțin slăbită, după ce a adus pe lume gemenii. Cei doi erau pregătiți cu nume de fete, pentru că au crezut că vor avea gemene, însă au fost nevoiți să se reorienteze! De asemenea, bebelușii sunt perfect sănătoși.

„Toate sunt ok, este treabă foarte bună, merg la Amalia să vedem ce nume le punem băieților, noi eram pregătiți cu nume de fete. Acum, Amalia s-a mai pregătit, am văzut pe un grup. Avem un grup cu familia și am văzut pe grup că era ședința acolo. Acum merg și eu să văd care este treaba. Este foarte bine după operație, este slăbită puțin, însă e ok, își revine într-o zi, două. A spus doamna doctor că este foarte bine. Au fost și bebelușii super”, a spus Vasilică Ceterașu la Antena Stars.

Sursă foto: Instagram