Vasile Ceterașu a recunoscut tot! Artistul și-a înșelat soția: ”M-a și prins, mă urmărea prin oraș”

Vasile Ceterașu este unul dintre cei mai iubiți interpreți de muzică populară din generația tânără, acesta bucurându-se de un succes colosal după ce a participat la emisiunea ”Românii au talent”.

Recent, artistul a vorbit fără ocolișuri despre banii pe care îi face din muzică, (acesta ajungând să câștige sume sume mari), dar și despre momente mai puțin plăcute din viața sa de cuplu, atunci când și-a înșelat soția, pe frumoasa Amalia.

”Am cunoscut-o la o nuntă la Cluj, ea era separat, nu cânta cu noi. Eram cu orchestra mea… I-am luat numărul de telefon, am vorbit, i-am zis să vină să cânte cu mine că va fi bine. I-am zis că o duc pe cele mai mari scene, peste tot. Ea vedea posibilitatea, oportunitatea. I-am spus și calde, și reci… Am mai înflorit, am băgat din tot, ca să fie bine.

Noi am fost și certați. M-a și prins, când mă urmărea prin oraș cu mașina când eram cu altele în drepta. Noi eram împreună, dar mai vorbeam și cu altele. Dar doar vorbeam. Mă urmărea prin oraș și mi-a zis că se mută la mine. Apoi a rămas însărcinată, am făcut nunta că botez… Ziceam că sunt plecat și ea mă urmărea. Și mă găsea. Nu m-a bătut (râde, n. red.) că fugeam. La mine e greu să mă prinzi, mă vezi, dar nu mă prinzi.”, a povestit Vasile Ceterașu pentru Fanatik.

Ce sume câștigă Vasile Ceterașu

Interpretul de muzică populară este iubit și apreciat de fani, astfel că este extrem de solicitat și are numeroase concerte și evenimente private. Sumele pe care Vasile Ceterașu le percepe diferă în funcție de dorința clientului, de ce echipă își dorește să aibă acesta la eveniment, dar și în funcție de persoana căruia îi cântă.

”Depinde… De lună, de unde e, de show-ul cerut. De la 5 mii (euro, n. red.) până la vreo 9 mii, depinde de pachet. Pot să vin cu orchestra completă sau doar cu o parte, pot să aduc și DJ, și dansatoare… Cu moroșence din alea frumoase, cum trebuie”, a spus artistul.

Întrebat dacă percepe tarife diferite pentru… vedete, interpretul a răspuns: ”Eu am cântat cu Simona Halep, la Măruță în emisiune. Eu cântam cu vioara, ea ținea arcușul. Nu știu cât i-aș fi luat, dar era preț adevărat, vă zic. Îi făceam o factură frumoasă”.

