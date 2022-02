Surpriză uriașă la Antena 1! Florin Dumitrescu „schimbă” show-ul! În ce emisiune va putea fi văzut

Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi chefi din România. Deşi are o carieră impresionantă, acesta a fost văzut de cele mai multe ori doar în bucătărie. Din acest motiv, vedeta de la Antena 1 le-a pregătit fanilor săi o surpriză de proporţii.

Florin Dumitrescu face show la iUmor! De această dată nu în calitate de invitat, ci de jurat. În ediția de duminică, de la ora 20:00, Delia, Mihai Bendeac, Cheloo şi cunoscutul bucătar vor fi surprinși de numerele inedite de umor pe care concurenții le-au pregăt pentru a-i impresiona și a merge la votul publicului.

„Ce va fi intresant este că pot să mă transpun în toată această poveste, pot să mă uit live la ceea ce în mod normal vedeam din canapea, la televizor sau pe Youtube. Mi-a plăcut și pot vota în consecință. Consum genul acesta de divertisment, stand-up și momente amuzante”, a declarat juratul.

Tot în această ediție, Florin Dumitrescu va avea parte și de tratamentul iUmor, roastul acid oferit de persoane apropiate acestuia.

Chef Florin Dumitrescu, despre prima experiență în bucătărie: “A fost traumatizant, nu mai voiam să mă întorc”

Florin Dumitrescu și-a făcut un nume în domeniul culinar încă de foarte tânăr, deși a trecut inclusiv prin experiențe neplăcute în bucătărie. Nu s-a lăsat, însă, doborât, a “furat” meserie de la profesioniști, iar într-un timp relativ scurt a ajuns să câștige sume fabuloase, comparativ cu salariile părinților săi.

Ajutat de tatăl său, Florin Dumitrescu s-a angajat la un restaurant pe când avea doar 14 ani, unde a început cu munca de jos. Nu are deloc amintire plăcute despre prima lui interacțiune cu bucătăria unui local.

“Era o cameră de 3 pe 4 plină cu cartofi noi în saci. Treaba mea era să spăl fiecare cartof în parte cu buretele sub jet de apă. Ţin minte că m-am apucat la 11.00 ziua, iar la 10.00 noaptea terminasem abia doi saci. Când am ieşit de acolo eram disperat, am plecat plângând, aşa am ajuns acasă. A fost traumatizant, nu mai voiam să mă întorc”, a povestit chef Florin Dumitrescu.

