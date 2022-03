Surprize, surprize pentru Shakira de România! Ce i s-a întâmplat Otnielei în Herăstrău

Greu se mai dă dusă iarna, dar primăvara lovește încet și sigur. Cu raze de soare atacă și va birui! Otniela știe asta și a făcut pact cu anotimpul ghioceilor. Parcul a fost alegerea, ținuta, parcă în ciuda gerosului anotimp, de primăvară. Cu o prietenă a făcut ”blatul” fosta concurentă de la ”Ferma”, alături de care a testat plimbarea pe malul lacului. CANCAN.RO are imaginile, în exclusivitate.

Otnielei, poreclită Shakira de România, îi place la nebunie mersul pe jos, plimbarea și, dacă se poate, să fie chiar de durată și pe malul apei, sub mângâierea sălciilor. Copilă fiind, a întâmpinat niște groaznice probleme de sănătate care ar fi putut să-i răpună plăcerea de acum. Dar scăpată de chin, Otniela a crescut frumos și sănătător, a gustat din plăcerile vieții și a testat din provocările care i s-au oferit.

Otniela Sandu, plimbare de primăvară în Herăstrău

Otniela Sandu avea să ia la pas parcul Herăstrău, într-o zi însorită de primăvară, dar nu singură, ci alături de o bună prietenă, și ea adeptă a sintagmei ”mersul pe jos face piciorul frumos”. Cele două s-au echipat de ”hoinăreală” și au ”tăiat-o” cu mașina înspre parc. Au parcat aproape de una dintre intrări și au dat curs invitației. Herăstrăul le-a primit cu larghețe. Iar turele, la pas, au curs ca unse.

CITEȘTE ȘI: RELAȚIA SECRETĂ DINTRE OTNIELA SANDU ȘI CARLA’S DREAMS. FOSTA CONCURENTĂ DE LA ”BRAVO, AI STIL!” ÎL CUNOAȘTE AȘA CUM PUȚINI ÎL CUNOSC

Să fi petrecut mai mult de o oră Otniela și amica ei când a sunat retragerea. Au ieșit și, îndreptându-se spre mașină, surprize, surprize! Telefonul fostei concurente de la Ferma le-a deranjat. Era ceva important sau haios, pentru că s-au oprit din drum și au vizualizat. Apoi au revenit la drumul către Audi-ul roșu, care le aștepta în parcare.

Otniela Sandu și-a povestit drama copilăriei

Otniela Sandu era diagnosticată cu o boală cruntă la scurt timp după ce a venit pe lume. Sexy-blondina avea să dezvăluie, într-un interviu, drama prin care a trecut în copilărie, atunci când medicii nu-i dădeau nicio șansă. Fusese diagnosticată cu luxație congenitală bilaterală. Dar părinții ei au crezut mereu că fata lor va putea să meargă.

“Tot timpul am simțit că am o stea norocoasă și numele, care provine din biblie, de la Otniel, cred că a avut un aport. Eu până la patru ani nu am mers deloc, am avut o luxație congenitală bilaterală și niciun medic nu îmi dădea vreo șansă. Și ai mei m-au cocoloșit foarte tare. Doctorul Pesamosca ne-a ajutat să găsim o proteză care îmi ținea picioarele la 90 de grade și cu care am stat vreo doi ani. Toți au zis că e o minune, pentru că acum nu am nicio problemă.

NU RATA: CONCURENTA DE LA ”FERMA” A IEȘIT LA TERASĂ FĂRĂ IUBIT. CUI I-A ”CIUGULIT” DIN FARFURIE OTNIELA SANDU?

Cumva, cred că perioada aceea și-a pus amprenta, pentru că auzeam mereu că nu pot să fac aia, nu pot să fac ailaltă că mă lovesc la picioare și am rămas cu chestia asta să nu arăt ce nu pot să fac, să nu fiu vulnerabilă. Dar am devenit foarte ambițioasă, după cum s-a văzut și la «Supraviețuitorul», unde nimeni nu se aștepta să ajung în finală”, a declarat Otniela Sandu pentru publicația okmagazine.ro.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.