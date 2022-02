Survivor România 2022. Radu Itu a părăsit competiția, seara trecută: ”Am plâns aici cât n-am plâns în 30 de ani”

În ediția difuzată marți seară, un alt concurent din echipa Faimoşilor a părăsit competiţia. După ce i-a fost interzis de către medic să mai participe la jocuri, Radu Itu a fost propus spre eliminare. Alături de el, Otilia Bilionera și CRBL au primit voturi din partea colegilor, însă telespectatorii au decis cine părăsește concursul.

Competiţia din Republica Dominicană devine din ce în ce mai dură, iar concurenţii dau totul pentru a fi cu un pas mai aproape de marele premiu.

Se pare că, în această săptămână, Faimoşii au fost nevoiţi să se despartă de încă un membru al echipei. Radu Itu a fost cel care a părăsit competiţia. În momentul în care şi-a auzit numele, acesta s-a declarat întristat, însă eliminarea sa nu a fost una surprinzătoare, ținând cont că el nu a putut participa la ultimele probe din cauză problemelor de sănătate cu care se confruntă.

În acelaşi timp, Radu Itu a dezvăluit că este extrem de fericit pentru că a avut ocazia să trăiască o asemenea experienţă şi totodată a mărturisit că doar cei puternici pot face față la Survivor România.

“Încerc să nu plâng. Vă respect pe toți. Am plâns aici cât n-am plâns în 30 de ani. Nu credeam că o să trăiesc ce am trăit în Survivor. Trebuie să fii foarte puternic fizic, dar și psihic.”, a spus acesta.

Reacția lui CRBL, după ce a fost propus spre eliminare

CRBL a fost dezamăgit când a auzit cine l-a propus pentru a pleca acasă. Emil Rengle a venit cu această idee, iar cântărețul a precizat că nu se aștepta deloc la acest lucru.

”Nu mă așteptam la așa ceva sub nicio formă. Am rămas surprins. Nu înțeleg. Nu sunt de acord cu Emil, nu pot să fiu, mai ales venind din gura lui”, a spus CRBL.

Otilia Bilionera: ”Condițiile au fost foarte grele”

În timpul consiliului de eliminare, Otilia Bilionera a răbufnit. Cântăreața a vorbit cu lacrimi în ochi despre problemele cu care se confruntă de ceva vreme.

”În legătură cu problemele de sănătate, într-adevăr, au fost. Nu mănânc, sunt foarte slăbită. Am o sensibilitate. Sunt mai bolnăvicioasă de fel. Îmi pare rău!

Mă feresc de frig, cât pot, acasă, mănânc sănătos. Aici, condițiile au fost foarte grele. Frig. Nici nu mi-am luat niște șosete mai groase cum are Laura, ca să mă feresc. Ploi. Asta este! Nu pot schimba. Asta sunt. Cu toate problemele mele de sănătate am reușit să aduc puncte echipei mele. De multe ori am câștigat, am adus puncte importante.

Cu toate problemele mele am reușit să dau tot. Am dat tot! Asta este, o înțeleg pe Laura, da, sunt cea mai sensibilă de aici. Nu știu, poate îmi revin, poate nu. Starea mea este foarte schimbătoare”, a mărturisit Otilia Bilionera seara trecută, cu lacrimi în ochi.

Sursă foto: Instagram