SUTE de camere de hotel, rezervate de un singur fan Taylor Swift. De ce a făcut asta

Taylor Swift a cucerit orașul New Orleans, care a găzduit ultima oprire a turneului său Eras, care a doborât toate recordurile. A spune că prezența lui Taylor a avut un impact asupra orașului ar fi mult prea puțin, deoarece turneul Eras a transformat complet New Orleans în ceea ce mulți numeau „Swiftie-ville” sau „Swift City”.

Impactul economic al concertelor celebrei artiste a fost „incredibil” pentru micile afaceri din oraș, scrie FOX 8.

Prezența sutelor de mii de fani ai lui Taylor Swift – Swifties – care au petrecut un weekend în New Orleans pentru a asista la concertele lui Taylor Swift a adus orașului mai mulți bani decât Mardi Gras, Super Bowl și alte evenimente de profil. Reprezentanții industriei de turism spun că „The Eras Tour” a adus un impuls economic major pentru oraș.

De ce nu mai existau camere libere de hotel în New Orleans

Taylor, în vârstă de 34 de ani, a susținut trei spectacole cu casa închisă la Caesars Superdome și a dat startul weekendului Eras în New Orleans, vineri, în fața unei mulțimi de peste 65.000 de fani entuziasmați.

Caesars Superdome se află la doar câteva străzi de faimosul Cartier Francez, inclusiv de Bourbon Street, care este principala atracție pentru turiștii care vizitează New Orleans.

Mult noroc tuturor celor care au încercat să găsească un hotel în New Orleans în weekend. Marea majoritate a camerelor fuseseră rezervate de participanții la concertele lui Taylor Swift.

Hotelurile au fost ocupate la capacitate maximă vineri și sâmbătă noaptea, iar duminică au fost ocupate în proporție de 80%.

Ce se întâmplă cu prețul camerelor de hotel cerut fanilor lui Taylor

Când Taylor Swift a anunțat că turneul său va avea o oprire pentru mai multe concerte în New Orleans, Rebecca Fox, locuitoare a zonei New Orleans, s-a grăbit să rezerve camere de hotel. Inițial, ea a cerut 20 de camere. Dar, în cele din urmă, Fox a rezervat 191 de camere la hotelul Holiday Inn de pe Loyola Avenue.

„Inițial, personalul hotelului au fost extrem de reticenți”, a spus Fox. „Dar cred că odată ce persoana lor care se ocupă de marketing și de vânzări le-a spus: „Nu cred că înțelegeți vreunul ce poate face Taylor și ce va aduce proprietății noastre”, s-au răzgândit. Și de atunci totul a devenit captivant.”

Fox fusese la unul dintre concertele lui Swift din Arizona. Acolo, ea a observat costul ridicat al camerelor de hotel și a văzut că, în unele cazuri, hotelurile îi taxau pe oameni dublu după ce clienții își făcuseră deja rezervare.

De ce a rezervat un fan sute de camere de hotel la New Orleans

Fox a spus că nu vrea ca fanii lui Swift care vin la New Orleans să aibă aceeași problemă. Așadar, a plătit aproape 500 de dolari pe cameră și apoi a gestionat sute de cereri pe Facebook pentru una dintre camerele sale. Fox susține că nu a majorat prețul camerelor și că nu realizează niciun profit din aceste rezervări.

„Vrem să ne asigurăm că New Orleans este cel mai bun și cel mai primitor oraș, cel mai sigur și că fanii se vor simți bine aici”, a spus Fox.

Ce spun reprezentanții industriei turismului despre impactul lui Taylor

Liderii din domeniul turismului spun că este greu de prezis impactul economic al The Eras Tour, dar spun că impulsul se va răsfrânge asupra întregului stat.

„Este mai mult decât New Orleans și mai mult decât Downtown și Cartierul Francez”, a declarat Mark Romig de la New Orleans & Company. „Este Uptown, Mid-City, North Shore, Jefferson Parish, St. Bernard Parish și zona înconjurătoare. Odată ajunși aici, fanii folosesc New Orleans ca tabără de bază și apoi pleacă și cheltuiesc bani peste tot.”

„Ei devin ambasadori ai orașului și își petrec timpul pe social media, împărtășind fotografii și povești minunate”, a spus Romig. „Aceasta înseamnă că din ce în ce mai mulți oameni vor veni în oraș, iar New Orleans se pricepe să distreze turiștii mai bine decât orice alt oraș.”

