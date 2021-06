Tânăr de 29 de ani, strigăt disperat pentru a-și găsi mama. A trăit prin orfelinate și a îndurat singurătatea și amărăciunea

Ion Stoica are 29 de ani și o poveste de viață care ar putea deveni cu ușurință scenariu de film. Tânărul își caută cu disperare mama, după cde a trăit prin orfelinate și mai apoi, dintr-o adopție, s-a reîntors la o casă de copii.

Soarta nu a fost foarte prietenoasă pentru Ion Stoica, un tânăr de 29 de ani care vrea cu orice preț să-și găsească mama. Acesta a crescut la orfelinat, iar mai apoi a fost adoptat.

Bucuria adopției nu a ținut prea mult

Pe pagina de Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României, Ion Stoica și-a spus povestea, mărturisind că a ajuns din nou la orfelinat, după ce fusese adoptat. Acum vrea din toată inima să-și regăsească familia, pe mama și pe frații săi, așa că a făcut apel la oamenii cu suflet mare, pentru a-l ajuta în îndeplinirea acestei dorințe.

„Sunt ION STOICA născut pe data de 30 mai 1992 în satul VULCĂNEŞTI, oraşul VULCĂNEŞTI din REPUBLICA MOLDOVA.

Sunt aici pe această pagină în căutarea parinților mei IOANA STOICA şi ION STOICA, deşi sunt 7 ani de când îi caut am încercat de atâtea ori să îi găsesc, dar fără nici un rezultat.

Ştiu că am crescut un an la orfelinatul din FĂLEŞTI, apoi în anul 1993 am fost adoptat de o familie din satul GARA FĂLEŞTI, oraşul FĂLEŞTI, din păcate neştiind din ce motiv m-am întors din nou la orfelinat la vârsta de 6 anişori şi am rămas până la 14 ani.

Nu mi-a fost deloc uşor, de aceea îmi doresc atât de mult să îmi găsesc mama şi fratii mei, dacă mai am.

Uneori dorul de mama este acela pe care îl porți mereu în gând cu tine, este acel dor care te poate duce oriunde numai să o găseşti.

Vă rog din suflet oameni buni, voi faceți minuni întotdeauna, ajutați-mă cu DISTRIBUIRI poate aşa ajunge şi la mama mea.

Orice informație aveți contactați în privat această pagină minunată care uneşte atâtea destine!” a scris tânărul, pe pagina de Facebook.