Tânăra de 20 de ani din Constanța, reținută după mai multe atacuri. Verdictul medicilor schimbă situația

Tânăra în vârstă de 20 de ani din Constanța, cunoscută după mai multe incidente violente în care ar fi agresat persoane în spații publice și în magazine, a fost reținută de polițiști. Femeia este cercetată în nouă dosare penale, după o serie de fapte care ar fi avut loc în ultimele luni. În urma unei expertize medico-legale psihiatrice, specialiștii au stabilit că aceasta avea discernământ în momentul comiterii faptelor.

Cazul a atras atenția autorităților după ce tânăra ar fi fost implicată în mai multe episoade în care ar fi atacat persoane fără un motiv aparent. Potrivit informațiilor din anchetă, incidentele s-ar fi petrecut în perioada iulie-octombrie, atât pe străzile din Constanța, cât și în diferite spații comerciale. Repetarea acestor comportamente a dus la deschiderea mai multor cauze penale, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-au produs agresiunile.

Tânăra, cercetată în nouă dosare penale

În urma investigațiilor desfășurate până în prezent, oamenii legii au identificat mai multe incidente în care femeia ar fi avut un comportament agresiv față de alte persoane. Dosarele vizează fapte distincte, iar anchetatorii trebuie să stabilească responsabilitatea acesteia pentru fiecare dintre ele.

Deși tânăra ar avea un istoric medical care a impus evaluări de specialitate, expertiza medico-legală efectuată în acest caz a stabilit că avea discernământ în momentul în care ar fi comis atacurile. Această concluzie este relevantă pentru anchetă, întrucât contribuie la stabilirea răspunderii penale și la evaluarea măsurilor care pot fi dispuse de autorități.

După administrarea probelor, femeia a fost reținută pentru 24 de ore și dusă în custodia polițiștilor. Urmează să fie prezentată procurorului de caz, care va analiza materialul probator și va decide ce măsuri preventive vor fi solicitate în continuare. Potrivit informațiilor disponibile, aceasta urmează să fie dusă în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările sunt desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Fata avea un trecut marcat de dificultăți și evaluări medicale

Aceasta ar fi fost inițial în grija unui asistent maternal, după care ar fi ajuns într-un centru de plasament. De asemenea, potrivit informațiilor apărute în legătură cu acest caz, femeia ar fi avut nevoie încă din adolescență de sprijin și tratament de specialitate pentru a-și putea gestiona problemele legate de furie și comportamentul agresiv.

Situația sa medicală ar fi fost evaluată și anterior, iar tânăra ar fi ajuns în instituții medicale pentru investigații și îngrijiri. În unele dintre aceste situații, ar fi fost lăsată să plece după câteva ore. Cu toate acestea, informațiile privind istoricul său medical trebuie analizate separat de faptele cercetate în prezent, iar existența unui diagnostic sau a unor dificultăți emoționale nu stabilește, în sine, vinovăția într-o cauză penală.

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