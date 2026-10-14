Dani Mocanu și fratele său, încercare eșuată de a scăpa de închisoare! Decizia luată de magistrați

Dani Mocanu și fratele său, încercare eșuată de a scăpa de închisoare! Decizia luată de magistrați
Dani Mocanu si Nando
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Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, continuă demersurile în instanță pentru a obține modificarea situației lor juridice, după condamnările primite într-un dosar de tentativă de omor. Cei doi au solicitat revizuirea hotărârii prin care au fost condamnați la pedepse cu executare, însă cererea lor a fost respinsă de magistrații Curții de Apel Brașov ca inadmisibilă. Decizia poate fi atacată în termen de zece zile de la comunicare.

Artistul, condamnat la patru ani de închisoare, și fratele său, care a primit o pedeapsă de șapte ani, încearcă să găsească o cale legală prin care să obțină reanalizarea dosarului. Demersul lor vine după ce o solicitare anterioară prin care au urmărit anularea condamnărilor nu a avut rezultatul dorit. În aceste condiții, cei doi au apelat din nou la instanță, sperând să obțină o soluție favorabilă.

Hotărârea pronunțată de judecători nu le oferă, însă, rezultatul pe care îl urmăreau. Pe lângă respingerea cererilor de revizuire, instanța a stabilit că fiecare dintre cei doi frați trebuie să achite câte 500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Rămâne de văzut dacă Dani Mocanu și Ionuț Nando Mocanu vor contesta această soluție în termenul prevăzut de lege.

Fratele lui Dani Mocanu a obținut o reducere a perioadei de executare

În cazul lui Ionuț Nando Mocanu există și o evoluție importantă în ceea ce privește executarea pedepsei. Acesta a obținut admiterea unei contestații la executare, în urma căreia instanța a dispus scăderea din condamnarea de șapte ani a mai multor perioade petrecute în custodia autorităților.

Calculul include intervalul în care Nando Mocanu a fost reținut, arestat preventiv și plasat în arest la domiciliu, între 24 august 2022 și 27 octombrie 2023, inclusiv. De asemenea, au fost luate în considerare perioada arestării provizorii în vederea extrădării, cuprinsă între 10 noiembrie 2025 și 20 martie 2026, precum și timpul executat începând cu 21 martie 2026 și până la data analizării cererii.

Prin această decizie, perioada care mai trebuie executată se reduce cu intervalele recunoscute de instanță. Măsura nu înseamnă anularea condamnării, ci recalcularea duratei rămase de executat, în funcție de timpul petrecut anterior în arest și de perioada deja executată.

De ce au fost condamnați Dani Mocanu și fratele său

Dosarul în care sunt implicați cei doi frați are la bază un incident violent petrecut în 2022, într-o stație de carburanți din Pitești. Potrivit faptelor reținute în cauză, conflictul a degenerat, iar un bărbat a fost agresat cu o bară metalică. Ancheta a stabilit că victima a suferit mai multe leziuni în urma atacului.

Conform situației prezentate de anchetatori, Ionuț Nando Mocanu ar fi luat o bară metalică de la o persoană aflată la fața locului și ar fi încercat să lovească un bărbat în zona capului. Victima ar fi reușit inițial să blocheze lovitura cu mâna dreaptă, însă a fost lovită ulterior în zona buzei, a pieptului și a brațului drept.

Conflictul ar fi continuat și după această primă agresiune. Un alt bărbat, care până atunci nu participase la altercație, ar fi devenit ținta atacului. În acest context, Dani Mocanu ar fi intervenit, încercând să îl pună la pământ și lovindu-l în zona piciorului. Ulterior, situația ar fi escaladat, iar victima ar fi fost împiedicată să fugă de persoanele implicate.

Anchetatorii au susținut că Nando Mocanu ar fi folosit din nou bara metalică pentru a lovi victima, inclusiv în zona spatelui și a capului, în timp ce Dani Mocanu ar fi contribuit la imobilizarea acesteia, ținând-o de tricou. Leziunile provocate și circumstanțele agresiunii au stat la baza acuzațiilor care au dus la condamnarea celor doi pentru tentativă de omor.

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