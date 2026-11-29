O apariție neașteptată a avut loc în platoul Chefi la Cuțite. În platoul emisiunii și-au făcut apariția Adrian Alexandrov și Elena Udrea. Cei doi au avut calitatea de invitați speciali și au trebuit să jurizeze preparatele gătite de cei patru chefi. Cu această ocazie, Elena Udrea a dezvăluit și cum o răsfață soțul său.

Elena Udrea și partenerul ei, Adrian Alexandrov, au avut o apariție neașteptată la Chefi la Cuțite. Cei doi au fost invitații surpriză ai unei probe în care Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au pregătit preparate tradiționale românești. Cei doi au avut misiunea de a juriza preparatele.

Ei bine, cu această ocazie Elena Udrea a dezvăluit și cum o răsfață Adrian Alexandrov. Se pare că Adrian este cel care se pricepe mai bine la gătit, așa că fostul ministru nu trebuie să-și facă prea multe griji în această privință.

„Eu nu înțeleg cum cineva care știe să gătească doar ouă prăjite să jurizeze mâncarea aceasta, dar mă rog. În bucătărie, Adrian e mai bun decât mine. Dacă vă așteptați să spun altceva, nu. Sunt cinstită (n.r. râde)”, a declarat Elena Udrea, la Chefi la Cuțite.

Elena Udrea, fană a mâncării tradiționale

Cei patru chefi au gătit pentru Elena Udrea și Adrian Alexandrov preparate tradiționale românești. Fostul ministru s-a declarat încântată și chiar s-a amuzat pe tema mâncării de care a avut parte în ultimii ani, făcând referire la perioada în care s-a aflat în detenție.

„Nivelul meu este destul de scăzut, pentru că în ultima vreme am mâncat destul de simplu, așa să zic, în ultimii ani. Orice este mai mult decât un salam feliat deja este bucătărie de top. Atunci e perfectă farfuria mea”, a glumit Elena Udrea.

Cei patru chefi s-au luptat pentru un avantaj important: câștigătorul a putut salva un concurent de la eliminare, indiferent din ce echipă făcea parte. Elena Udrea s-a bucurat de preparatele pregătite și le-a transmis chefilor să nu aibă emoții, căci este o fană absolută a mâncării tradiționale.

„Zic să nu aibă mari emoții, pentru că, în primul rând, nouă ne place mâncarea românească. Deci sigur ne va plăcea tot ce s-a gătit. Îmi place să mergem prin țară, să mâncăm tradițional, gătit de bucătăresele cunoscute din diferite zone”, a declarat Elena Udrea.

CITEȘTE ȘI:

Elena Udrea, cu poveștile la zi și Hermès-ul la vedere! Cine i-a ținut companie fostului ministru la o cafea

Elena Udrea, un nou proces cu ANAF pentru 1,7 milioane de euro. A fost chemată în instanță!

Foto: Captuă Antena , Facebook