Tânăra din Constanța care ataca oameni, plasată în arest preventiv. Cum și-a motivat comportamentul violent

Tânăra de 20 de ani din Constanța / sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Tânăra de 20 de ani din Constanța care a băgat spaima în cetățeni a ajuns în arestul poliției. Magistrații din cadrul Judecătoriei Constanța au emis pe numele acesteia un mandat de arestare prevenitivă pentru următoarele 30 de zile. Cum și-a motivat aceasta comportamentul violent?

Vineri, 16 octombrie, tânăra de 20 de ani a ajuns în fața judecătorilor constănțeni, cu propunerea de arestare preventivă. La intrarea în instituție, ea le-a declarat jurnaliștilor prezenți că agresivitatea de care a dat dovadă în momentul atacurilor a fost declanșată de mai mulți factori, dar și de anumite dificultăți emoționale cu care se confrunta.

Unul dintre atacurile tinerei a avut loc într-o cafenea din Constanța/ sursă foto: captură video

Potrivit informațiilor din spațiul public, tânăra din Constanța are un istoric medical marcat de mai multe probleme emoționale, având nevoie încă din adolescență de sprijin și tratament de specialitate pentru a-și putea gestiona comportamentul agresiv. Însă, în urma examinării medicale a reieșit că aceasta a avut discernământ în momentul atacurilor. În perioada iulie-octombrie 2026, ea ar fi agresat cinci femei pe stradă și a vandalizat mai multe localuri publice.

Cum și-a motivat faptele agresoarea din Constanța

De asemenea, ea a continuat să își motiveze ieșirile violente, punând derapajul său pe seama experiențelor din copilărie. Ea a mărturisit că până la vârsta de 18 ani a crescut fără părinți, într-un centru de plasament, dar și pe seama faptului că nu a avut bani să urmeze tratamentul medicamentos de care avea nevoie. Mai mult, tânăra a recunoscut că a consumat substanțe interzise, rezultatul testării privind consumul de substanțe psihoactive fiind pozitiv.

”Treceam prin niște situații mai grele, eu nu am părinți, am crescut la cămin până la vârsta de 18 ani, am mai crescut și cu într-o familie maternală. De doi ani de zile mă tot chinui, nu aveam locuință, nu aveam unde să stau și așa mai departe, drept pentru care aceste chestii pe mine m-au afectat destul de tare, au apărut niște frustrări, niște chestii.

Nu am luat un tratament, drept pentru care nu am reușit să mă duc să-mi fac consultații, costând destul de mult, 200 de lei, 400 de lei. Am tot încercat să cer ajutorul, să mă duc la familia maternală care m-a crescut, spunându-le că eu am nevoie de acel tratament, crezând că mă pot ajuta să-mi pot lua tratamentul, ca să fiu bine în societate și să mă pot duce și eu să muncesc, să fiu și eu ca un om capabil și normal. Dar acum regret foarte tare acest lucru și îmi pare nespus de rău pentru ce s-a întâmplat, credeți-mă”, a mai spus tânăra.

CITEȘTE ȘI: Tânăra de 20 de ani din Constanța, reținută după mai multe atacuri. Verdictul medicilor schimbă situația

O femeie din Constanța, agresată de tânăra în vârstă de 20 de ani, a pierdut sarcina. Soțul victimei a depus plângere la poliție

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Când începe vacanța de iarnă în anul școlar 2026-2027. Elevii revin la școală în ianuarie
Când începe vacanța de iarnă în anul școlar 2026-2027. Elevii revin la școală în ianuarie
Județul din România în care trăiesc cei mai săraci pensionari, în anul 2026. Unde sunt cei mai bogați?
Județul din România în care trăiesc cei mai săraci pensionari, în anul 2026. Unde sunt cei mai bogați?
Ninge ca în mijlocul iernii în România! Orașul în care s-a depus deja strat de zăpădă
Ninge ca în mijlocul iernii în România! Orașul în care s-a depus deja strat de zăpădă
Cum a reacționat o turistă după ce a vizitat un complex termal din București. Ce surpriză neplăcută a avut chiar la intrare
Cum a reacționat o turistă după ce a vizitat un complex termal din București. Ce surpriză neplăcută a avut chiar la intrare
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Metaloglobus București, sâmbătă, 17 octombrie 2026, de la ora 11:00
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Metaloglobus București, sâmbătă, 17 octombrie 2026, de la ora 11:00
Somonul din farfurie, hrănit cu resturi de pui! Ce ascund marii producători europeni și de ce nu afli de pe etichetă
Mediafax
Somonul din farfurie, hrănit cu resturi de pui! Ce ascund marii producători europeni și de ce nu afli de pe etichetă
Graba de final a Guvernului Bolojan. 14 Hotărâri de Guvern dintr-un foc, într-o singură zi. De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună
Gandul.ro
Graba de final a Guvernului Bolojan. 14 Hotărâri de Guvern dintr-un foc, într-o singură zi. De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
România, prinsă în capcana taxelor și a birocrației. Economist de top: „Suntem ca Nigeria”. Prăpastia dintre București și restul țării
Adevarul
România, prinsă în capcana taxelor și a birocrației. Economist de top: „Suntem ca Nigeria”. Prăpastia dintre București și restul țării
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un mesaj controversat
Digi24
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un mesaj controversat
Verdictul dur al lui Cristian Chivu în urma meciului de coșmar cu 7 goluri pe San Siro: „Sunt primul responsabil!”
Mediafax
Verdictul dur al lui Cristian Chivu în urma meciului de coșmar cu 7 goluri pe San Siro: „Sunt primul responsabil!”
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
„A fost un coșmar!” Maurice Munteanu, despre problemele de sănătate care l-au trimis la spital. Ce diagnostic a primit
Click.ro
„A fost un coșmar!” Maurice Munteanu, despre problemele de sănătate care l-au trimis la spital. Ce diagnostic a primit
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Digi 24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Trump vede Crimeea drept teritoriu ucrainean, dar o crede înconjurată de ocean
Digi24
Trump vede Crimeea drept teritoriu ucrainean, dar o crede înconjurată de ocean
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Adio, Wi-Fi lent! Aparatul care mărește viteza e la reducere la Altex
go4it.ro
Adio, Wi-Fi lent! Aparatul care mărește viteza e la reducere la Altex
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Graba de final a Guvernului Bolojan. 14 Hotărâri de Guvern dintr-un foc, într-o singură zi. De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună
Gandul.ro
Graba de final a Guvernului Bolojan. 14 Hotărâri de Guvern dintr-un foc, într-o singură zi. De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Are JOBUL PERFECT: oamenii stau la coadă ca el SĂ-I ÎNJURE!
Mediafax Spania
Are JOBUL PERFECT: oamenii stau la coadă ca el SĂ-I ÎNJURE!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.