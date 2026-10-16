Tânăra din Constanța care ataca oameni, plasată în arest preventiv. Cum și-a motivat comportamentul violent

Tânăra de 20 de ani din Constanța care a băgat spaima în cetățeni a ajuns în arestul poliției. Magistrații din cadrul Judecătoriei Constanța au emis pe numele acesteia un mandat de arestare prevenitivă pentru următoarele 30 de zile. Cum și-a motivat aceasta comportamentul violent?

Vineri, 16 octombrie, tânăra de 20 de ani a ajuns în fața judecătorilor constănțeni, cu propunerea de arestare preventivă. La intrarea în instituție, ea le-a declarat jurnaliștilor prezenți că agresivitatea de care a dat dovadă în momentul atacurilor a fost declanșată de mai mulți factori, dar și de anumite dificultăți emoționale cu care se confrunta.

Potrivit informațiilor din spațiul public, tânăra din Constanța are un istoric medical marcat de mai multe probleme emoționale, având nevoie încă din adolescență de sprijin și tratament de specialitate pentru a-și putea gestiona comportamentul agresiv. Însă, în urma examinării medicale a reieșit că aceasta a avut discernământ în momentul atacurilor. În perioada iulie-octombrie 2026, ea ar fi agresat cinci femei pe stradă și a vandalizat mai multe localuri publice.

Cum și-a motivat faptele agresoarea din Constanța

De asemenea, ea a continuat să își motiveze ieșirile violente, punând derapajul său pe seama experiențelor din copilărie. Ea a mărturisit că până la vârsta de 18 ani a crescut fără părinți, într-un centru de plasament, dar și pe seama faptului că nu a avut bani să urmeze tratamentul medicamentos de care avea nevoie. Mai mult, tânăra a recunoscut că a consumat substanțe interzise, rezultatul testării privind consumul de substanțe psihoactive fiind pozitiv.

”Treceam prin niște situații mai grele, eu nu am părinți, am crescut la cămin până la vârsta de 18 ani, am mai crescut și cu într-o familie maternală. De doi ani de zile mă tot chinui, nu aveam locuință, nu aveam unde să stau și așa mai departe, drept pentru care aceste chestii pe mine m-au afectat destul de tare, au apărut niște frustrări, niște chestii. Nu am luat un tratament, drept pentru care nu am reușit să mă duc să-mi fac consultații, costând destul de mult, 200 de lei, 400 de lei. Am tot încercat să cer ajutorul, să mă duc la familia maternală care m-a crescut, spunându-le că eu am nevoie de acel tratament, crezând că mă pot ajuta să-mi pot lua tratamentul, ca să fiu bine în societate și să mă pot duce și eu să muncesc, să fiu și eu ca un om capabil și normal. Dar acum regret foarte tare acest lucru și îmi pare nespus de rău pentru ce s-a întâmplat, credeți-mă”, a mai spus tânăra.

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