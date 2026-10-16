O femeie din Constanța, agresată de tânăra în vârstă de 20 de ani, a pierdut sarcina. Soțul victimei a depus plângere la poliție

În ultima perioadă, în județul Constanța au avut loc mai multe incidente. O tânără în vârstă de 20 de ani este acuzată că agresează femei pe stradă și nu numai. După ce au ieșit la iveală numeroase acte de violență, un bărbat a dezvăluit că partenera sa a pierdut sarcina în urma unui atac din partea tinerei.

Potrivit declarațiilor bărbatului, incidentul ar fi avut loc în data de 28 septembrie 2026, în interiorul unui local de tip fast-food din Constanța. El susține că partenera sa a fost abordată de tânăra de 20 de ani, iar pentru că nu i-a oferit răspunsul la întrebarea pe care i-a adresat-o, s-ar fi năpustit asupra ei. Câteva zile mai târziu, femeia a aflat că pierduse sarcina.

O femeie din Constanța, agresată de tânăra în vârstă de 20 de ani, a pierdut sarcina

Femeia însărcinată în patru săptămâni și soțul ei se aflau în local, atunci când tânăra s-a apropiat de ea și i-a adresat o întrebare. Victima a îndrumat-o să meargă la bar, iar în acel moment s-ar fi năpustit asupra ei și ar fi atacat-o.

Partenera bărbatului a început să plângă și au părăsit imediat restaurantul. Ulterior, femeia a sunat la poliție, iar el a depus plângere împotriva tinerei

„Din senin, fata respectivă și-a ieșit din fire, a început să o prindă de păr, să o lovească cu palmele, cu pumnii. Soția mea a început să plângă, iar apoi a fost salvată de către personalul restaurantului din mâinile agresoarei”, a declarat bărbatul pentru cugetliber.

De asemenea, după incident, aceasta s-a dus la ginecolog, acuzând sângerări. Potrivit soțului, analizele au arătat că sarcina s-a oprit din evoluție. Speriată, femeia a fost supusă și unei evaluări psihiatrice.

Mai mult decât atât, bărbatul a explicat că partenera sa acuza dureri în zona abdominală, dar și că agresoarea nu a apucat să o lovească acolo. Din acest motiv, medicii susțin că șocul emoțional ar fi avut legătură cu problemele apărute. Chiar și așa, o eventuală cauzalitate ar urma să fie stabilită de specialiști.

Cine este agresoarea din Constanța

Tânăra în vârstă de 20 de ani din Constanța ar fi fost inițial în grija unui asistent maternal, după care ar fi ajuns într-un centru de plasament. Faptul că nu a avut o familie a contribuit enorm la comportamentul pe care l-a manifestat de-a lungul timpului. Mai mult, aceasta ar fi avut nevoie de tratament încă din adolescență pentru a-și putea controla furia.

În prezent, agresoarea este cercetată în nouă dosare penale și ar fi internată pentru investigații și îngrijiri medicale. Nu este prima dată când se află sub control de specialitate, însă de fiecare dată a fost lăsată să plece din instituția medicală după câteva ore. Având în vedere numeroasele incidente din ultima vreme, rămâne de văzut dacă și ce măsuri vor lua autoritățile din Constanța pentru ea.

„Viața a lovit-o. Ea era un copil bun, era ordonată și cuminte. Cu ajutorul corespunzător, nu este atât de rea. Autoritățile trebuie să o constrângă să ia tratament și după ce este externată. Acum nu știu dacă are unde să locuiască. Îmi este teamă să nu ajungă pe mâna unor persoane rău-voitoare sau, Doamne ferește, să rănească pe cineva mai tare decât a făcut-o până acum”, a susținut o sursă pentru publicația citată.

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