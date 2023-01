Tânăra din imagine lucrează ca electrician și fură inimile bărbaților. De necrezut cum merge îmbrăcată la muncă

Teneisha Musumeci este o tânără apreciată și râvnită de bărbați, nu doar pentru felul în care arată, ci și prin prisma meseriei sale, cea de electrician. Această muncă este practicată în majoritatea cazurilor de către bărbați, însă ea a demonstrat că și femeile pot deveni experte în acest domeniu.

Domnii sunt de-a dreptul fascinați de modul în care ea arată îmbrăcată în costum de electrician, dar și apreciată pentru munca pe care o face. Teneisha Musumeci spune că bărbații se îndrăgostesc instant de ea. (CITEȘTE ȘI: ACEASTĂ TÂNĂRĂ TRĂIEȘTE UN COȘMAR PENTRU CĂ ESTE PREA FRUMOASĂ. CU CE SE CONFRUNTĂ VERONIKA ZILNIC)

,,Am început acest job la 19 ani”

Teneisha Musumeci activează de mai bine de 3 ani de zile în acest domeniu. Meseria sa vine la pachet cu plusuri și minusuri. Așa cum sunt bărbați care o complimentează și sunt absorbiți de silueta sa bine lucrată și tatuajulele de pe corp, tânăra electriciană se confruntă deseori cu diverse comentarii și remarci la adresa ei.

Ea este încântată de faptul că din ce în ce mai multe femei devin experte în această meserie. În compania pentru care ea lucrează, sunt angajate aproximativ 10 femei, lucru care ei i se pare minunat. (VEZI ȘI: ARATĂ PRECUM BARBIE, DAR STAI SĂ VEZI CUM ARĂTA ÎNAINTE! TRANSFORMAREA FEMEII DIN IMAGINE ESTE ULUITOARE)

,,Experiența mea în această meserie a fost una pozitivă per total, dar am avut parte și de comentarii sexiste din partea bărbaților, iar alții se poartă ciudat în preajma mea. Mă enervează că unii dintre colegii mei îmbracă aceeași uniformă și nu au parte de aceleași remarci la adresa lor. Nu înțeleg astfel de comentarii, dar, din fericire, în ultimii ani am observat un număr tot mai mare de femei în acest domeniu.

Una dintre cele mai bune prietene de-ale mele lucrează alături de mine, iar în companie cred că sunt în jur de 10 femei, ceea ce e minunat. Am început acest job la 19 ani, am făcut un curs de electrician timp de șase luni, apoi am primit un job”, a povestit Teneisha, potrivit Daily Star, despre jobul văzut de unii ca fiind neobișnuit pentru o femeie.