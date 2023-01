Arată precum Barbie, dar stai să vezi cum arăta înainte! Transformarea femeii din imagine este uluitoare

Kayla LaVende se laudă cu un aspect fizic de-a dreptul uimitor, care întoarce toate privirile. Chiar dacă acum are o înfățișare uimitoare, Kayla nu se bucura de același aspect și în trecut. Iată diferențele!

Kayla are 38 de ani și un aspect de invidiat. Se mândrește cu forma sa fizică demnă de coperțile revistelor, însă, înainte nu se bucura de același trup. Una dintre experiențele care a marcat-o și care i-a schimbat complet viața, a trăit-o în urmă cu mulți ani, când se afla într-un avion. Aceasta mărturisește că a fost nevoită să își cumpere două locuri în avion, din cauza kilogramelor în plus.

Kayla susține că, în trecut cântărea 90 de kilograme, motiv pentru care și-a luat bilete pentru 2 locuri, pentru a zbura în Los Angeles. Totul, din cauza unei experiențe neplăcute, petrecută în avion, când , la un moment dat, s-a răsturnat peste pasagerul de lângă ea. Întâmplarea nefericită a determinat-o, ulterior, să își cumpere un loc în avans, și, au determinat-o, după o vreme, să-și schimbe complet stilul de viață, slăbind miraculos.

Cum arăta Kayla, în trecut

Acum este asemănată de toată lumea ca fiind păpușa Barbie, dar, în trecut a fost dezamăgită total de felul în care arăta.

„Întotdeauna am fost obsedată de Barbie și de stilul ei. Am trăit indirect prin ea în copilărie, Barbie m-a inspirat să fiu creativă și distractivă. Asta m-a dus la crearea de costume și la mutarea în Las Vegas, lucrând pentru un spectacol ca designer de costume timp de mulți ani. Trebuie să-i mulțumesc lui Barbie. Când oamenii spun că semăn cu Barbie, cred că este un vis din copilărie devenit realitate”, a spus femeia, relatează mirror.co.uk.

Femeia spune că un avantaj pe care l-a avut în perioada în care avea multe kilograme în plus, a fost că celorlalți le era teamă de postura ei și nu a fost agresată fizic niciodată.

„Am fost foarte norocoasă, deoarece nu am fost niciodată agresată din cauza greutății mele”, a spus ea.

„Momentul de cotitură, care m-a motivat să fac o schimbare, a fost atunci când am avut nevoie de două locuri în avion și de un prelungitor pentru centura de siguranță. Acela a fost singurul moment din viața mea în care m-am simțit deprimată și chiar am avut un atac de panică. Am știut că nu era un mod de a continua să trăiesc așa”, a mărturisit Kayla, conform sursei citate.

Cât despre acel moment urât, Kayla susține că și-a dorit să poată fi invizibilă, tocmai pentru a fost foarte stânjenită.

„Tot timpul am încercat să mă fac cât mai mică posibil, dorindu-mi să fiu invizibilă. Pe al treilea loc din acel rând se afla o doamnă foarte mică. Nu a spus nimic, dar am văzut că se uita”.

