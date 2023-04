Tânăra iubită a lui Cătălin Măruță pe care vedeta Pro Tv a părăsit-o din cauza distanței. Cei doi au fost împreună la Târgu Jiu

Cătălin Măruță trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de artista Andra. Cei doi sunt căsătoriți din anul 2008 și au, împreună, doi copii. Puțin sunt cei care știu, însă, cine a fost tânăra iubită a lui Cătălin Măruță pe care vedeta postului Pro TV a părăsit-o din cauza distanței! Iată mai jos, în articol, detalii despre fosta relație a prezentatorului TV.

Andra și Cătălin Măruță vor împlini, în vara lui 2023, 15 ani de căsnicie. Formează un cuplu de ani de zile și au, împreună, doi copii, pe Eva și David. Înainte să o cunoască și să își oficializeze relația cu Andra Măruță, prezentatorul TV a format un cuplu cu o tânără din Târgu Jiu.

Tânăra iubită a lui Cătălin Măruță, din adolescență, a rămas în Târgu Jiu

Cătălin Măruță a mărturisit, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, în urmă cu ceva timp, faptul că a avut o iubită la Târgu Jiu pe care a părăsit-o din cauza distanței. Mai cu seamă, prezentatorul TV al postului din Pache Protopopescu avea, în adolescență, o relație serioasă cu o tânără. Însă, drumurile lor, în primul rând profesionale, s-au despărțit, în momentul în care Cătălin Măruță a plecat la facultate, în București, iar tânăra a ales să rămână în Târgu Jiu.

În perioada liceului, relația dintre cei doi a fost serioasă, însă distanța le-a stat în cale și, astfel, au ajuns să se separe. Cătălin Măruță mărturisea că, după ce a intrat la facultate, în primele luni făcea naveta. Chiar dacă despărțirea a fost grea, soțul Andrei Măruță a ales această cale, pentru că și-a dat seama că „nu mai merge”.

„O despărțire grea? Toate despărțirile sunt grele la momentul respectiv. După ceva timp, îți dai seama că așa trebuie să fie. În liceu am suferit după despărțirea de iubită, eu am plecat la București, ea a rămas în Târgu Jiu. Făceam naveta. Eu am venit la facultate, ea a rămas acolo. Nu a mai mers, am făcut naveta primele luni, după mi-am dat seama că nu mai merge. Sunt despărțiri de care îți amintești”, povestea Cătălin Măruță, în emisiune.

