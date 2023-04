Andra a dat cărțile pe față! Artista a mărturisit la Românii au Talent care este cel mai mare complex fizic al său: „Nu anii sunt problema”

Andra este una din artistele foarte apreciate din România. Se bucură de succes în ceea ce privește viața profesională și are o familie fericită. Însă, chiar dacă are tot ce își dorește, artista nu este deplin mulțumită de ea. La fel ca restul, vedeta se confruntă și ea cu anumite complexe, iar pe cel mai mare l-a dezvăluit la Românii au Talent.

Puțini sunt cei care știu că pe lângă muzică, Andra este pasionată și de dans. Chiar dacă nu excelează în acest domeniu, jurata de la Pro Tv dansează adesea cu fetița ei și chiar și-au cumpărat outfit-uri asortate pentru sesiunile lor de dans. Așa că fiecare număr de la Românii au Talent ce conține dans o impresionează pe Andra, iar pasiune ei este cunoscută și de colegii de la masa juriului.

În ultima ediție a concursului de talente de la Pro Tv, Andra a fost cucerită de momentul unor concurenți, iar Mihai Bonete și-a exprimat dorința de a o vedea pe artistă pe scenă alături de dansatori.

„Eu aștept momentul ăla în care o să simtă nevoia să urce între voi. Că te-am văzut la Dansez pentru tine când erai mai mică”, a spus Mihai Bobonete în ediția de vineri, 21 aprilie 2023, a emisiunii Românii au Talent.

Însă, Andra a refuzat „provocarea” colegului său spunând că nu se simte confortabil să danseze pe scenă și asta din cauza faptului că nu este în cea mai bună formă a sa. Vedeta se confruntă cu câteva kilograme în plus, iar până o să scape de ele nu vrea să se expună așa.

„Nu anii sunt problema, doar câteva kilograme pe care trebuie să le dau jos! Deci, când voi slăbi…”, a spus Andra.

(CITEȘTE ȘI: VIDEO | ANDRA MĂRUȚĂ, SPERIETURĂ ZDRAVĂNĂ PE SCENĂ. CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN TIMPUL CONCERTULUI)

„Am început o dietă”

Andra a început să adune câteva kilograme în plus în timpul pandemiei. Atunci s-a îngrășat 10 kilograme și a ajuns să cântărească 70 de kilograme. Așa că încă de anul trecut, vedeta le-a declarat război și a început să țină o dietă.

Aceasta a reușit să slăbească și să dea jos aproape toate kilogramele în plus, însă nu a ajuns încă la rezultatul dorit de ea.

„Am început o dietă. Nu țin un regim special, practic, am înjumătățit mâncarea. În pandemie am mâncat foarte mult și nu mai ardeam caloriile ca înainte. Kilogramele s-au tot adunat, am făcut 70 de kilograme. S-au tot văzut și, la un moment dat, am simțit că trebuie să fac pasul ăsta. Acum am slăbit, am 64 și sper să fie tot în scădere”, declara Andra, în urmă cu ceva timp.

(VEZI ȘI: ANDRA, GAFĂ DE PROPORȚII ÎN FAȚA SOCRILOR! CE A PUTUT SĂ FACĂ ARTISTA ATUNCI CÂND A MERS ÎN VIZITĂ LA PĂRINȚII LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ)