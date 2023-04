De ce s-a despărțit, de fapt, Andra de fostul ei. A refuzat să dezvăluie pentru a nu-i face rău juratei de la „Românii au Talent”

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai longevive și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună doi copii de care sunt tare mândri. Pe parcursul celor aproape 14 ani de când sunt împreună, relația lor nu a părut să fie zdruncinată de ceva. Înainte de a-l cunoaște pe Cătălin, Andra a avut însă o relație de iubire destul de zbuciumată cu Dragoș Caploiu. După doi ani și jumătate, cei doi s-au despărțit, adevăratul motiv al rupturii ieșind la iveală după mulți ani.

Andra este una dintre cel mai apreciate cântărețe din România, ea fiind o prezență constantă în topurile de specialitate. Și pe plan personal artista are o viață perfectă. Ea este căsătorită cu realizatorul TV Cătălin Măruță. Andra și Cătălin sunt împreună de aproape 14 ani și au împreună doi copii, de care sunt extrem de mândri.

Cum s-a terminat relația Andrei cu fostul ei iubit. Totul s-a întâmplat înainte să-l cunoască pe Cătălin Măruță

În urmă cu mulți ani, pe când avea 15 ani, Andra a avut o relație de iubire cu Dragoș Caploiu, fost component al trupei Groove. Cei doi au fost împreună timp de doi ani și jumătate, totul terminându-se brusc în anul 2005, chiar înainte ca Andra să participe la festivalul Cerbul de Aur.

La vremea respectivă ei și-au trimis câteva săgeți prin intermediul presei. Andra a susținut la vremea respectivă că fostul iubit o teroriza cu telefoanele, nefiind de acord cu despărțirea. De cealaltă parte, Dragoș a explicat că totul între ei s-a terminat într-un mod civilizat, lăsând totuși de înțeles că cea care a insistat cu telefoanele a fost chiar Andra.

“Eu nu m-am certat cu Andra, pur si simplu ne-am despărțit, ceea ce este cu totul altceva. Am încercat să rămânem prieteni. Am fost împreună cu Andra doi ani și jumătate. Ne-am despărțit cu o săptămână înainte de Cerbul de Aur si am hotărât atunci, de comun acord, să păstrăm distanța și să nu mai ținem legătura, nici măcar telefonic, pentru a nu-mi face nici mie și nici ei rău, mai ales ca ea avea să se prezinte la festival. Așa se face ca in ziua in care Andra urma sa intre pe scena, cu puțin timp înainte, i-am dat un mesaj in care i-am urat succes. Asta a fost tot.

După, Andra m-a sunat, iar eu nu i-am răspuns. Au urmat câteva mesaje din partea ei, in care îmi cerea sa-i răspund la telefon pentru ca vrea sa-mi audă vocea si sa-i urez succes. Mi-a scris într-un mesaj ca aceasta ar fi ultima ei dorință, de a-i răspunde la telefoane. Nu am făcut-o pentru ca așa am considerat ca este mai bine. Așa cum am spus si pana acum, contrar celor apărute în presa cum ca eu am terorizat-o cu telefoanele, îmi rezerv dreptul de a infirma”, a declarat Dragoș Caploiu.

De ce s-au despărțit Andra și Dragoș Caploiu

Mai mult, Dragoș a subliniat că nu dorește să dezvăluie adevăratele motive ale despărțirii de Andra pentru a nu-i face acesteia rău. El a dorit însă să clarifice situația, fără a lăsa loc la speculații cu privire la o a treia persoană care ar fi apărut între ei. Dragoș a negat clar această variantă.

„Nu este vorba despre așa ceva. Cel puțin eu așa știu. Atât eu, cât și Andra pot spune ca nu am călcat strâmb niciodată!”, a spus Dragoș

