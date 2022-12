Cu ce se ocupă Tania Budi. Vedeta a dezvăluit cum îşi câştigă banii

Tania Budi în vârstă de 54 de ani a intrat de câţiva ani în lumea afacerilor. Apariţiile TV nu au mai încântat-o, motiv pentru care a decis să facă bani într-un alt domeniu. Într-un interviu recent, vedeta a spus cu ce se ocupă, dar și cine e partenerul ei pe care se bazează la nevoie.

Afacerile sunt pe primul loc pentru Tania Budi! Vedete deţine mai multe firme la Constanţa, dar şi cluburi, de care se ocupă alături de fratele său. Deşi recunoaşte că munceşte foarte mult, blondina mărturiseşte că şi satisfacţiile sunt pe măsură.

„Am afaceri în Constanța care merg foarte bine, iar acum cu fratele meu mai deschidem un club lounge. Este al cincilea sau al șaselea, nu mai știu, dar am mai închis din cauza pandemiei un club”, a declarat Tania Budi.

De asemenea, Tania Budi nu uită nici de distracţie. Fostul manechin îşi face timp pentru prietenii săi: „Mă distrez foarte mult, am știut să-mi creez personalul, managerii, am avut și noroc de oameni buni, am mult timp liber și mi-l ocup pentru mine, pentru tot ce înseamnă prietenii mei, cultură, am o viață foarte frumoasă”, a mai spus vedeta pentru unica.ro.

Toată lumea era convinsă că sexy-blondina a pozat în ipostaze fierbinți pentru Playboy, însă Tania Budi a mărturisit, la mai bine de un deceniu, ce s-a întâmplat, de fapt. Fosta prezentatoare TV trebuia să apară în revista pentru adulți, dar a primit vestea morții tatălui său pe care a primit-o ca un semn să se oprească.

„Am avut jumătate de ședință foto pentru ei. Au fost făcute niște fotografii. Ședința foto ar fi trebuit să dureze două, trei zile de shooting. Eu am negociat, într-un fel, doar topless, oricum nu aș fi apărut dezbrăcată de tot, asta e clar! Când am ajuns acasă, după prima zi de shooting, am auzit vestea morții tatălui meu și le-am zis >. Ei (revista Playboy, n.r.) au fost de acord să nu o mai repetăm, să nu mai refacem și au rămas niște fotografii care au fost date presei așa, niște dezabieuri. Nu am mai apărut”, a dezvăluit Tania Budi în podcastul ”TACLALE”.