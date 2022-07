Tania Budi vorbește în premieră despre trauma care a marcat-o pe viață: ”Verbal era foarte violent. M-a făcut sa mi fie frică de oameni, sa fiu foarte timidă”

Deși pare o femeie puternică și stabilă emoțional, Tania Budi a mărturisit că un episod nefericit din copilărie i-a modificat în mod decisiv comportamentul în relațiile inter-umane.

Invitată la podcastul Taclale, care va fi difuzat joi, 14 iulie, ora 20.00, pe cancan.ro și pe pagina de youtube CANCAN, Tania Budi a făcut câteva dezvăluiri emoționante despre relația de coșmar pe care a avut-o cu tatăl ei.

”M-a iubit foarte mult, dar era un om foarte dur. În limbaj în primul rând. Ne certa tot timpul. Dacă vreo colegă de-a mea venea cu vreo unghie dată cu lac, nu mai avea ce să caute în casă, o făcea curvă și noi tremuram. Nu primeam pe nimeni în casă, ne doream și noi să vină cineva să se joace cu noi” a povestit Tania, care n-a reușit să schimbe nimic în timp, în raporturile cu tatălui ei. ”Tot timpul căuta nod în papură. Din păcate nu se prea putea discuta cu el. Era închis în el, verbal era foarte violent. De când eram mică auzeam numai cuvinte urâte”, a explicat ea.

Toate aceste episoade din copilărie i-au influențat în mod cert comportamentul: ”a crescut în mine frica de oameni. Chiar și acum sunt foarte timidă. Nu știu să gestionez succesul sau o mică supărare. Avea momente când atât de degeaba ne certa…”, a explicat Tania.

Tatăl ei a murit când poza topless pentru Playboy

Interesant este că decesul tatălui vedetei a fost legat de o coincidență stranie. ”După primele zile de shooting pentru Playboy, am terminat și când am ajuns acasă, am aflat vestea morții tatălui meu. Am hotărît să renunț la tot, cei cu care negociasem m-au înțeles, iar pictorialul nu a mai apărut niciodată, așa cum fusese gândit inițial”, a povestit Tania, care crede că nimic nu a fost întâmplător: ”tatălui meu nu i-ar fi plăcut deloc. Mă iubea foarte mult, dar a fost un om dur. Cred că a fost un semn!”.

Detaliile relației tensionate cu tată ei, dar și amănunte interesante despre poveștile de iubire ale Taniei puteți afla joi, 14 iulie, ora 20.00 pe cancan.ro și pe pagina de youtube CANCAN.