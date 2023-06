Țara care a construit un oraș special pentru președinte. Este alb complet și toate clădirile au șapte etaje

O țară din Asia Centrală, care este condusă de un regim extrem de autoritar, a construit un oraș „inteligent” în onoarea fostului lider Gurbanguly Berdymukhamedov. Fiul său, actualul președinte, s-a ocupat de toate detaliile pentru ca orașul din Turkmenistan să fie inaugurat joi, 29 iunie.

Orașul din Turkmenistan este situat la aproximativ 30 de kilometri sud-vest de capitala Ashgabat. Toate clădirile din Arkadag, așa cum a fost numită așezarea urbană, sunt albe, iar toate blocurile au șapte etaje, cifră care este considerată a fi aducătoare de noroc în acea cultură.

Nu doar aspectul impresionat al orașului au stârnit atenția, ci și multe alte elemente. Unul dintre ele este că locul în care a fost construit este situat în apropierea satului natal al lui Gurbanguly Berdymukhamedov. Autoritățile susțin că nu mai puțin de 73.000 de oameni vor putea locui aici. În plus, Arkadag are multe monumente, inclusiv o sculptură dedicată lui Gurbanguly Berdymukhamedov, care are un cal din rasa care îi plac cel mai mult.

(CITEȘTE ȘI: Orașul în care este interzis să intri cu mașini pe benzină și motorină. Totul a intrat în vigoare de la începutul lunii iunie)

Fostul președinte a primit un oraș în dar de ziua lui

Pe data de 19 iunie, Gurbanguly Berdymukhamedov a împlinit 66 de ani, iar cadoul oferit de fiul său, actualul președinte, a fost orașul Arkadag. Chiar dacă urmașul are acest titlu, conducerea și puterea au rămas tot la părinte.

Oficialii țării au declarat Arkadag drept un „oraș al viitorului”, adăugând că tehnologiile „verzi” au fost folosite în construcția sa.

Un angajat al Ministerului Construcțiilor și Arhitecturii a spus că „idolul” Berdymukhamedov a supravegheat îndeaproape proiectul și a oferit „recomandările sale valoroase”.

„Datorită eforturilor sale, pe pământul curajoșilor noștri strămoși a apărut un oraș frumos”, a spus angajatul, sub condiția anonimatului.

De la ce vine numele orașului

Turkmenistanul a fost o republică sovietică, iar de 16 ani, este condusă de către familia Berdymukhamedov. În 2006, Gurbanguly Berdymukhamedov a ajuns la putere și a instituit cultul personalității. Din luna martie 2022, i-a lăsat funcția fiului său.

Nu de puține ori, Gurbanguly Berdymukhamedov a fost numit și „Eroul Protector”, respectiv Arkadag.

(CITEȘTE ȘI: Cod roșu la Paris! Explozia a zguduit centrul orașului. Care este primul bilanț al victimelor)