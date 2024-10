Țara care le oferă oamenilor 15.000 de euro dacă locuiesc în ea, timp de minimum 2 ani

Autoritățile dintr-o regiune din Spania sunt încă dornice să găzduiască locuitori, atât de mult încât le oferă un ajutor financiar celor care se mută acolo. Extremadura, o comunitate autonomă care se învecinează cu Portugalia, este una dintre regiunile mai puțin vizitate ale Spaniei, dar totuși găzduiește rezervații naturale sălbatice, lanțuri muntoase pline de faună și o capitală presărată cu ruine romane.

Guvernul regional din Extremadura oferă nomazilor digitali până la 15 000 EUR pentru a se muta în zonă. Comunitatea autonomă are una dintre cele mai mici populații din Spania și este una dintre cele mai puțin dezvoltate regiuni. Are unul dintre cele mai mici PIB-uri pe cap de locuitor din țară și una dintre cele mai ridicate rate ale șomajului, de 17,6 %, comparativ cu media națională de 11,9 %. NU RATA: Angajații care vor primi 1000 de lei în plus la salariu, lunar. Care este motivul

Pe lângă ajutorul financiar primit, nomazii digitali se pot bucura de un cost al vieții scăzut în comparație cu multe alte zone din Spania. În comparație cu Madrid, capitala Spaniei, orașul Badajoz din Extremaduria costă în medie cu 30% mai puțin pentru mesele în oraș, transportul public și utilități. Potrivit autorităților regionale, Extremadura are lipsuri în ceea ce privește infrastructura de transport, dar are o acoperire cu fibră optică și telefonie mobilă peste media națională.

Cei care doresc să aplice pentru subvențiile din Extremadura trebuie să îndeplinească două condiții: să lucreze online în domeniul IT și să locuiască în regiunea Extremadura timp de cel puțin doi ani. Atât cei care locuiesc în alte regiuni ale Spaniei, cât și cei care locuiesc în străinătate sunt eligibili atâta timp cât nu au locuit în Extremadura în ultimele șase luni. Cetățenii străini se pot înscrie, dar trebuie să aibă reședința legală în Spania și să dețină un număr de identitate străin (NIE), așa cum figurează pe certificatul verde UE sau pe cardul TIE din afara UE.

Femeile, tinerii sub 30 de ani și cei care se mută în orașe din Extremadura cu mai puțin de 5 000 de locuitori sunt eligibili pentru o subvenție de 10.000 euro. Ceilalți vor primi 8.000 euro. După doi ani, cei din prima categorie care aleg să rămână încă un an vor primi o a doua plată de 5.000 de euro, în timp ce ceilalți vor primi 4.000 de euro.

Autoritățile spaniole spun că cererile vor rămâne deschise până când vor fi alocate toate fondurile pentru acoperirea a aproximativ 200 de nomazi digitali, ceea ce va dura cel puțin o lună, dar nu mai mult de un an.

sursă foto: tripadvisor.ro