Țara vecină cu România pe care turiștii o ocolesc. Este ieftină și ai ce vedea, dar lumea nu vrea să audă de ea

Există o țară, vecină cu a noastră, unde turiștii nu se înghesuie să meargă. Este vorba despre Republica Moldova și a ei Capitală. Străinii nu prea vor să audă de acest oraș, deși au multe lucruri de văzut acolo. Circa un milion de vizitatori ar vedea Chișinău în fiecare an, iar prin aceste estimări reiese că se numără printre cele mai puțin vizitate capitale din Europa, fiind pusă pe listă alături de Luxemburg, Sarajevo, Vilnius și Tbilisi. De ce n-ar vrea turiștii să meargă acolo?

Turiștii nu se îngrămădesc să meargă la Chișinău, capitala Republicii Moldova, deși este un loc ieftin, plin de istorie și de locuri frumoase. A ajuns să fie plasată printre cele mai puțin vizitate capitale europene, tocmai din motiv că străinii o ocolesc. Aproximativ un milion de străini merg anual la Chișinău, destul de puțin comparativ cu alte orașe din Europa.

Republica Moldova este o țară plină de zone frumoase, natură și de obiective turistice. Una dintre atracțiile ei este vinul. Ziua Națională a Vinului are loc în primul weekend din luna octombrie și este cel mai mare festival al acestei băuturi din Europa de Est. Este o țară religioasă, unde predomină creștinismul. Are peste 50 de mănăstiri și peste 700 de biserici.

Chiar și presa de peste hotare a scris despre acest subiect. Tabloidul britanic Mirror a relatat despre Capitala pe care mulți turiști o ocolesc, adică Chișinău. Kami, o vloggeriță de peste hotare, a avut parte de o călătorie în Chișinău și a ținut să povestească, în mediul online, despre experiența ei.

Femeia a rămas cu un gust amar atunci când a văzut clădirile vechi, de beton, care păreau că se prăbușesc. Cu siguranță, un alt motiv pentru alți turiști care nu merg în Republica Moldova ar fi și faptul că țara se învecinează nu doar cu România, ci și cu alte două state care sunt în război de multă vreme.

„La prima vedere, Chișinăul părea neprimitor și dur. Tot ce puteam vedea în jurul meu erau mase de beton, totul de culoare gri. Dar, ca să fiu sinceră, nu mă așteptam la nimic altceva. Apartamentul meu era situat la etajul 12 al blocului masiv, atât de tipic pentru această parte a Europei.

Dar în timp ce în alte orașe din țările vecine (România, Slovacia, Cehia sau Polonia) astfel de clădiri arată destul de decent în zilele noastre, cele din Moldova păreau că se vor prăbuși în curând”, a povestit aceasta, pe site-ul ei, „Kami and the Rest of the World”.