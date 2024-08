Vacanță de coșmar pentru o familie de români! Ce au putut să găsească în camera de hotel din Grecia

O vacanță mult așteptată în Grecia s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru o familie de români, care a fost surprinsă de condițiile dezastruoase găsite la hotelul unde urmau să fie cazați. Cu speranța de a petrece un sejur relaxant pe una dintre insulele pitorești ale Greciei, familia a ajuns la destinație doar pentru a descoperi că unitatea de cazare, promovată ca un hotel de 3 stele, era departe de a corespunde așteptărilor.

La sosirea la hotel, turiștii au fost întâmpinați de o mizerie de nedescris. Camera rezervată, în care aceștia își puneau mari speranțe de odihnă, era plină de furnici, iar locul părea părăsit de mult timp. Deși au plătit pentru un sejur într-un hotel decent, realitatea i-a lovit din plin: paturi murdare, mobilier degradat și o curățenie care lăsa mult de dorit. Alimentele lăsate de alți turiști, abandonate și alterate, au fost și ele descoperite în cameră, contribuind la starea de revoltă și dezamăgire.

Citește și: VACANȚĂ DE COȘMAR ÎN TURCIA PENTRU 2 ROMÂNI. AU PLĂTIT 1.300 DE EURO, DAR AU FOST TERORIZAȚI LA CAZARE

O familie de turiști din România a plecat în vacanța mult visată, rezervată printr-o agenție de turism, la un hotel de 3 stele din Grecia. Destinația lor, insula Rhodos, promitea o săptămână de relaxare și peisaje superbe. Însă, odată ajunși la hotel, au fost întâmpinați de o realitate cu totul diferită de ceea ce le fusese prezentat.

Hotelul, care în poze părea primitor și bine întreținut, era de fapt într-o stare deplorabilă. Clădirea părea abandonată de multă vreme, iar mizeria era omniprezentă. Dezamăgiți și furioși, unul dintre membrii familiei și-a împărtășit experiența pe grupul de Facebook „Vacanțe sub 500 de euro”. Scopul lor a fost nu doar să se plângă de condițiile întâlnite, dar și să afle ce instituții pot fi sesizate pentru a depune o plângere oficială. Mesajul lor a atras rapid atenția internauților.

„În perioada 6-13 august am fost în Rhodos, printr-o agenție foarte cunoscută. Voi atașa condițiile hotelului la care am fost cazați. Ne asumăm vina că nu am verificat înainte hotelul, (am fost pentru prima dată prin agenție) dar nu ne-am gândit nici măcar o secundă să punem la îndoială calitatea serviciilor pe care agenția avea să ni le ofere.

Imaginile vorbesc de la sine. Aș dori să fac o reclamație hotelului, dar nu știu care este instanța din Grecia căreia să mă adresez (un fel de ANPC al Greciei, poate). De când am ajuns și până în prezent, am cerut sprijin din partea agenției, dar aceștia ne-au lăsat în «seen». În momentul de față nu sper la vreun ban înapoi, dar mi-aș dori să văd închis hotelul și să nu mai treacă nimeni prin asta”, a spus turista româncă.