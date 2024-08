Vacanță de coșmar în Turcia pentru 2 români. Au plătit 1.300 de euro, dar au fost terorizați la cazare

Doi români au sperat că vor avea un concediu de vis în stațiunea Bodrum din Turcia, dar au trăit un adevăr coșmar atunci când au ajuns la cazare. Turiștii au scos din buzunar 1.300 de euro de euro pentru un sejur la un hotel de lux. Din acest motiv, nu se așteptau să întâmpine problema, însă experiența a fost de-a dreptul neplăcută. Mai mult decât atât, au decis să facă publice imaginile.

Cristian și soția sa, doi români din comuna Brazi, județul Prahova, și-au organizat un sejur de vacanță în Turcia, prin intermediul unei agenții de turism. Din nefericire, odată ajunși acolo au avut parte de un șoc. Ulterior, au povestit experiența lor pentru a nu fi și alte persoane păcălite.

Un cuplu din Prahova a trăit un adevărat coșmar atunci când a ajuns la hotelul de patru stele din Turcia, unde urma să își petreacă vacanța. Cristian și soția sa au plătit 1.300 de euro pentru un sejur de șapte zile, all inclusive, cu gândul că vor avea parte de un concediu de vis în stațiunea Bodrum.

Din nefericire, planurile lor au fost date peste cap. Camera de hotel era insalubră, iar gândacii se plimbau pe la toate colțurile. Tulburați de felul în care arată camera, cei doi au decis să facă imaginile publice și să povestească despre experiența avută acolo.

„Nu s-a pus problema de bani dacă am fi avut parte de ceea ce ne promisese agenția. Din păcate, odată ajunși la complexul Riva Bodrum a început visul urât. Camera insalubră, gândaci la tot pasul, vă dați seama că ne-a fost greu să ne mai atingem de ceva din bucătăria lor. Am stat în primele zile cu bagajele pregătite, fiindcă am cerut să fim mutați.

Ne-au mai cerut 300 de euro, ceea ce mi s-a părut incorect. Până la urmă, ca să nu plângem pentru o așa experiență urâtă, am decis să facem haz de necaz și să ne bucurăm de concediu în perioada luată 4-11 august”, a povestit turistul român, potrivit Observatorul Prahovean.