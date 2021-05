Tatăl Andreei Esca nu a vrut ca fiica lui să fie jurnalist „Am fost supărat”

Dumitru Esca, tatăl știristei de la Pro Tv, a dezvăluit recent într-un interviu că și-a dorit un alt job pentru fiica lui. Bărbatul a fost foarte supărat când a aflat că Andreea Esca a aplicat la facultatea de Jurnalism.

La întrebarea “Ce vă doreați să devină ea?”, domnul Titi, așa cum îi spun prietenii, a răspuns: „Ei, Am dibuit-o să văd ce îi place. Și am văzut că nu prea îi plac multe. Atunci tocmai venise Revoluția și zic «Du-te la economiști acolo, la ASE» Și s-a dus!

S-a dus unde i-am spus, dar nu a intrat. Am fost supărat până am văzut că și-a făcut loc după aia la o facultate de Jurnalism. Nu eram încântat. Mai erau și alte secții pe acolo și am crezut că se duce la altă secție. Ea s-a dus unde a vrut și după aia am susținut-o”.

Andreea Esca a fost un copil rebel

Dumitru Esca (82 de ani) a povestit că fiica sa a fost un copil neastâmpărat și că s-a bucurat din plin de vacanțele petrecute la bunici. „Avea o gașcă aici în sat, veneau pe la 2 acasă, chiar dacă aveau 12, 13 ani. O lăsam în pace. Aveau de umblat, de furat cartofi, roșii de pe câmp”, a povestit Dumitru Esca.

