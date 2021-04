Andreea Esca și fiica sa, amintiri memorabile în Dubai: “Vacanța a inclus experiențe inedite”. Detaliul observat de fani în toate pozele prezentatoarei de la Pro TV

Andreea Esca și fiica sa au creat amintiri memorabile în timpul vacanței din Dubai! Cele două s-au întors în București de câteva zile, însă, sunt cu gândul la plajele însorite ale impresionantului emirat și la experiențele inedite pe care le-au trăit acolo. Mulți dintre fanii prezentatoarei de la Pro TV au observat un detaliu important în toate pozele sale.

Andreea Esca și Alexia Eram, amintiri memorabile în Dubai

În vârstă de 48 de ani, Andreea Esca și Alexia Eram s-au cazat la vestitul Palazzo Versace, unde și-au făcut concediile numeroase vedete internaționale. Naomi Campbell, Irina Shayk, Jason Derulo, Snoop Dogg și Gerard Piquet sunt doar câteva dintre numele sonore… De altfel, cu renumitul fotbalist cele două românce s-au întâlnit în lobby-ul hotelului – când a publicat poza alături de soțul Shakirei, prezentatoarea a făcut o glumă savuroasă.

“Am primit cadou o scurtă vacanță în Dubai care a inclus experiențe inedite. Ne-am dorit să petrecem o vacanță doar noi două, special pentru luna femeii, să avem câteva zile de relaxare după o perioadă încărcată și înaintea examenelor pe care Alexia trebuie să le dea în lunile următoare pentru absolvirea facultății. Nu am mai fost în Dubai cu Alexia de mult timp, de când era mică, așa că a fost ocazia bună să descopere orașul altfel acum. După patru ore și jumătate de zbor cu flydubai, am schimbat și peisajul și clima. Am plecat de la 5 grade și am ajuns la 35”, a povestit prezentatoarea, relatează protv.ro.

În timpul sejurului, cele două nu au ratat orele potrivite pentru plajă, iar Andreea Esca a publicat câteva poze în care apare în costumul de baie. Atât în imaginile realizate la piscină, dar și în celelalte, vedeta arată senzațional, iar fanii i-au făcut numeroase complimente. Ea va împlini 49 de ani pe 29 august.

“Când suntem împreună în vacanță, ne place să stăm de povești, pe marginea piscinei, să recuperăm despre ce s-a mai întâmplat în viețile noastre pentru că nu am mai avut ocazia să facem acest lucru de când am plecat la facultate. Eu, în Dubai, am fost când eram mult mai mică. Acum, a fost pentru prima dată când îl văd astfel și realizez cât de multe lucruri poți face acolo. Îmi place foarte mult. Dacă aș putea, vara aș sta în Europa și, în rest, m-aș muta aici”, a mărturisit Alexia Eram, conform sursei citate mai sus.

În a doua zi de vacanță, mama și fiica și-au creat propriile parfumuri la laboratorul concept OoLaLab. Andreea Esca a preferat un parfum proaspăt, pe bază de mărgăritar, ce poartă acum numele Eau de Solange, iar cel al Alexiei, Margot, cel de-al doilea său prenume.

“Mie îmi plac parfumurile mai dulci, iar mamei mele îi plac cele fresh. Eu am ales ingrediente precum ambră, fructe și vanilie”, a dezvăluit Alexia Eram, conform protv.ro.

În a treia zi de vacanță, ele s-au trezit în miez de noapte ca să meargă în deșert, de unde au urcat într-un balon cu aer cald Baloon Adventures Dubai. De la o înălțime de 1.000 de metri, Andreea Esca și fiica sa au zburat deasupra dunelor de nisip, admirând răsăritul de soare, oazele spectaculoase, cămilele și gazelele care trăiesc în pustietate.

“Ziua noastră a început la 3 și jumătate, dar a meritat efortul. Ne-a fost puțin teamă la început, dar zborul a fost extrem de lin și aterizarea perfectă. Nu a fost nimic brusc. Este fascinant să zbori și să vezi deșertul de la înălțime”, a spus Andreea Esca.

A patra zi de vacanță a fost rezervată unui tur cultural al vechiului Dubai. La Sheikh Mohammed Center for Cultural Understanding (SMCCU) un ghid le-a prezentat modul de viață al localnicilor de dinaintea dezvoltării metropolei, arhitectura locuințelor acestora, de la corturile din deșert, la cabanele din frunze de palmier sau casele din lemn și coral, tradițiile acestora și modul în care funcționa societatea după reguli clare ce au la bază respectul reciproc și credința.

Sursa foto: Facebook & Instagram